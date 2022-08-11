中国轮值安理会主席 今应开紧急会议 如何商讨乌克兰扎波罗热面临核危险引关注

乌克兰/俄罗斯/联合国安理会

据联合国外交人士透露，联合国安理会应于周四召开紧急会议，讨论乌克兰扎波罗热核电站的情况，基辅和莫斯科相互指责对方轰炸了该核电站。世界工业7国集团（G7）警告，俄罗斯持续占领乌克兰札波罗热核电厂，对区域构成危害，呼吁把这座设施的掌控权归还乌克兰。

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据法新社报道称，联合国安全理事会周四就扎波罗热问题举行会议。8月由北京领导的安全理事会主席国的一位消息人士告诉法新社，会议将于8月11日下午3点（格林尼治标准时间19点）举行。纽约联合国总部的第二个外交消息来源补充说，应俄罗斯的要求，安理会的15个成员国将在周四下午举行会议，俄罗斯和其他四个常任理事国（美国、中国、法国、英国）一样拥有否决权。

国际原子能机构（IAEA）在一份声明中说，该组织总干事拉斐尔-格罗西（Rafael Grossi）将向安全理事会通报该厂的 "核安全和安保状况"，以及其 "为尽快商定一个IAEA专家团前往该地而做出的努力"。格罗西将该建筑群的情况描述为 "极其严重"。

据原子能机构说，该组织报告将详细说明上周对该基地的轰炸是如何 "几乎违反了格罗西在冲突开始时描述的核安全和保障的七个不可或缺的支柱"。

法新社说，周二晚间，乌克兰中部扎波罗热核电站附近遭轰炸，至少有14人在爆炸袭击中丧生，该核电站是欧洲最大的核电站，该核电站被俄罗斯军队占领令震惊国际社会，国际社会多次表达担忧。

世界工业七国集团周三指责莫斯科持续占领该核电站 "危及 "扎波罗热周边地区，并呼吁将该工厂归还给乌克兰。但基辅和莫斯科相互指责对方轰炸了该建筑群。

据法新社，乌克兰星期三指控俄罗斯在札波罗热核电厂附近一带发动火箭袭击」。

乌国中部第聂伯罗州（Dnipropetrovsk）州长列兹尼琴科（Valentin Reznichenko）在通讯软体Telegram上说，当地夜间遭袭击，造成13人罹难、11人受伤，5人伤势危急。伤亡者多集中在札波罗热核电厂跨越第聂伯河（Dnipro River）对岸的马哈镇（Marganets）。列兹尼琴科说：「这是可怕的一夜。」他呼吁居民听到空袭警报时赶紧避难。他写道：「我要求、恳请各位…不要被俄罗斯人杀死。」

札波罗热州州长史塔鲁克（Oleksandr Starukh）在Telegram上写道，俄国导弹今天早晨袭击当地一处村落后，造成一名女子丧命。该地区地方议会领袖鲁卡舒克（Mykola Lukashuk）称，俄军攻击破坏了一条输电线，导致数千人没电可用。

至此没有消息透露联合国安理会如何讨论扎波罗热核电站安危，是否能形成协议或妥协。