华邮: 搜特朗普家找核武文件 特朗普:骗局

搜查特朗普家

特朗普寓所被搜查酿政治风暴。华盛顿邮报8月11日引述匿名人士称，这次搜查与核武文件有关，但未透露细节。特朗普今早（12日）在社交网络Truth Social上谴责一个“骗局”。

广告 继续浏览后续

法新社8月12日发自华盛顿的电稿说，美国司法系统周五似乎即将公布法庭文件，这些文件可能揭开本周一美国联邦调查局在前总统唐纳德-特朗普家中进行的前所未有的搜查的原因。

这次FBI在佛罗里达海湖山庄（Mar-a-Lago）特朗普家中的搜查激怒了特朗普的支持者，并受到政界共和党人的抨击。美国司法部被他们谴责是一个“工具”。

法新社说，据《华盛顿邮报》报道，所寻求的一些文件甚至可能涉及美国的核武库，但唐纳德-特朗普周五早些时候在其社交网络Truth Social上谴责这是一个"骗局"。

据华盛顿邮报周四晚间引述匿名人士透露，联邦调查局正在寻找有关"核武器"的文件。不过，该报没有提供细节，目前尚不知搜查人员是否在特朗普的海湖山庄发现了此类文件。

搜查行动3天后，美国司法部长梅里克-加兰（Merrick Garland）证实，是他亲自批准了这个搜查令。他在简短的电视讲话中还谴责了共和党人对司法部和联邦调查局的"毫无根据的攻击"。他补充说，在中期选举前三个月，该案件具有"重大公共利益"。

美国司法部长周四还宣布要申请公开这个搜查令等有关文件。法新社说，司法部长这个不同寻常的意愿，受到唐纳德-特朗普的欢迎。特朗普周四晚上写道："我不仅不会反对公布这些文件（......），而且我将进一步鼓励“立即”公布这些文件。

法新社说，周一对特朗普家的搜查是美国有史以来第一次针对美国前总统的搜查。

愤怒的唐纳德-特朗普周一在社交网络Truth Social表示，在搜查之前，他的律师正在与当局"充分"合作，但是“突然，在没有警告的情况下，海湖山庄（Mar-a-Lago）早上6:30被非常多的特工突袭”。

他特别抱怨说，联邦调查局特工"搜查了第一夫人"梅拉尼娅-特朗普的衣柜。

周三，特朗普甚至暗示联邦警察可能在这次行动中"栽赃"针对他的假证据。

共和党阵营

法新社说，平素以支持执法部门著称的共和党的支持者们抨击联邦调查局的这次搜查行动。以至于一个警官协会谴责“对警察实施暴力”的呼吁“不可接受”。周四，一名试图闯入俄亥俄州（美国北部）联邦调查局办公室的枪手在长时间对峙后被警方击毙。

在搜查特朗普家之后，共和党领导人已经与他们的前总统联合起来，特朗普在保守党内保持着强大的影响力，并计划在2024年再次成为总统候选人。

他的前副总统迈克-彭斯（Mike Pence）是两年后的潜在竞争对手，他对警方的行动表示"深感担忧"。

特朗普周三还接受了纽约检察长的宣誓听证。据美国媒体报道，在四个小时里，他没有停止援引美国宪法第五修正案规定的不回答问题的权利，次数超过了440次。