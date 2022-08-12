韩国特赦企业家 前总统继续坐牢

韩国/特赦

韩国政府公布特赦名单，三星继承人李在镕，乐天集团会长辛东彬等一干企业界人士获总统特赦，但之前被看好特设的前总统李明博落榜。

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法新社说，三星集团的继承人和事实上的老板周五8月15日将获得总统的赦免，这是韩国对被判犯有腐败和其他金融罪行的老板宽大处理的长期传统的最新例子。理由是：为经济做出贡献。

韩国司法部长韩东勋说，去年1月因腐败和挪用公款而被定罪的亿万富豪李在镕将被"复职"，以"帮助克服韩国的经济危机"。

54岁的李在镕，据《福布斯》报道，是世界第278位最富有的人。他在服刑18个月后于2021年8月获得假释，这只是他最初刑期的一半以上。

本周五对他的赦免将使他能够恢复全面就业，解除法院对他服刑后的五年就业禁令。

韩国司法部在一份声明中说：“由于全球经济危机，国民经济的动力和活力已经减弱，人们担心经济不景气会继续下去”。

据韩联社首尔8月12日电，韩国政府8月12日发布八一五光复节特赦名单，决定在15日，对三星电子副会长李在镕等1693人进行特别赦免、减刑或复权，但前总统李明博不在赦免之列。

李在镕因干政案获刑2年零6个月，上月29日刑满，但出狱五年内限制就业的处罚尚未结束。

乐天集团会长辛东彬也将获特别赦免和复权。他曾因干政案等于2019年获刑2年零6个月，缓刑4年。

此外，东国制钢会长张世宙和STX集团前会长姜德寿也在赦免之列。

据韩联社介绍，尹锡悦政府也将赦免全国民主劳动组合总联盟公共运输工会委员长赵相秀（音）、韩国劳动组合总联盟常任副委员长许权（音）、现代重工代表韩永锡等8人。此外，中小企业和微小私营企业的32人也被列入特设名单。

而此前被认为有望获赦的前总统李明博、前庆尚南道道知事（省级行政区首长）金庆洙等政界人士都“落榜”。李明博因贪污受贿被判刑17年，今年6月因病获准暂停监禁3个月。

韩国政府表示，考虑到当前国家经济危机问题亟待解决，因此将有能力推进国家经济发展的主要经济界人士列入赦免名单。总统尹锡悦当天也在出勤途中的简约记者会上表示，此次赦免的重点在于恢复民生和经济。