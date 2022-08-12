《魔鬼诗篇》作者鲁什迪在美国遇刺

遭伊斯兰教令追杀的《魔鬼诗篇》的作者，印度裔英国作家鲁什迪爵士今天8月12日在美国遇刺，生死未卜。

广告 继续浏览后续

英国作家萨勒曼-鲁什迪（Salman Rushdie）周五8月12日在纽约州一个会议上被一名男子刺伤脖子。美国警方说，他的争议性书籍《魔鬼诗篇》使他成为伊朗阿亚图拉-鲁霍拉-霍梅尼（Ayatollah Rouhollah Khomeini）发出的法特瓦（伊斯兰教令）追杀的目标，目前他的伤势情况"不详"。

纽约州警方在一份声明中说，一名嫌疑人冲上（一个演讲厅的）舞台，袭击了萨勒曼-鲁什迪和一名采访者。鲁什迪在被刺伤后颈部明显受伤，被直升机送往医院。"他的情况尚不清楚，并补充说袭击者被立即逮捕并被拘留。

75岁的鲁什迪先生当时正准备在纽约州北部肖托夸（Chautauqua）的一个圆形阶梯会场发表演讲，该会场靠近将美国和加拿大分开的伊利湖。

据警方称，本来要让作家鲁什迪发言的人也受到"轻微的头部伤害"。肖托夸文化中心在一份声明中说，它正在"与执法部门和紧急服务部门协调，以便在萨勒曼-鲁什迪遇袭后对公众作出反应"。

演讲厅的目击者，包括记者，在推特上说，大厅已经 "被疏散"。

社交媒体上发布的视频显示，演讲厅里的观众冲向舞台，帮助一个被看到倒在地上的人，周围有几个人。

印度裔英国作家撒勒曼-鲁什迪（又译萨尔曼-鲁西迪）1988年9月出版的第四部小说《魔鬼诗篇》（又译撒旦诗篇），以伊斯兰教先知穆罕默德与可兰经为灵感，招来伊朗精神领袖霍梅尼签署的伊斯兰教令的追杀。鲁什迪受到英国警方的保护，导致伦敦与德黑兰交恶，一度断交。