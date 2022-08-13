五角大楼称"不知道"克里米亚俄军基地爆炸原因

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五角大楼8月12日周五表示，它没有关于最近在克里米亚一个俄军基地发生爆炸的原因的信息，同时强调，美国并没有向基辅运送任何武器来进行这种打击。

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据法新社报道，五角大楼8月12日周五表示，它没有关于最近在克里米亚一个俄军基地发生爆炸的原因的信息。

位于2014年被俄罗斯吞并的克里米亚的萨基（Saki）俄军机场本周二（8月9日）遭到严重破坏，莫斯科方面称这是意外事件，但专家认为这是乌克兰军队的攻击。

基辅没有宣称对此次袭击负责，而在社交网络发布的多起目击者拍摄的爆炸后的视频仍然没有得到解释。

一位美国高级军事官员告诉记者说， "我们没有任何证据表明是否有导弹发射，我不能说是否有破坏行为"，因为"我不知道"。

这位不愿透露姓名的高级官员补充说，但"我可以告诉你的是，这不是美国陆军战术导弹系统（ATACMS）打击的，因为我们没有给他们这个系统。他指的是基辅正在试图说服华盛顿提供的300公里范围的战术弹道导弹。

这些导弹与乌克兰部队已经使用的海马斯（Himars）精密火炮系统兼容，将可使基辅能够深入莫斯科控制的领土进行打击，而美国正试图避免这种情况发生，因为担心冲突会蔓延到北约国家。

这位五角大楼高级军事官员说，"我们没有向他们提供任何允许他们或帮助他们打击克里米亚的东西"。

他还强调，美国并没有控制乌克兰军队。他说："我们希望乌克兰人所做的是按照他们自己的意愿与俄罗斯人作战。

俄罗斯在2014年吞并了克里米亚，但这一吞并没有得到国际社会的承认。

这位美国军方高级官员也没有将这次袭击归于乌克兰部队，而是强调这次攻击对俄罗斯空军产生了"相当大的影响"。

据英国军方情报部门周五估计，至少有五架俄罗斯苏-24战斗轰炸机和三架苏-30多功能飞机在爆炸中被摧毁或严重损坏，但简易机场“可能"仍可使用。

英国军情部门说，萨基主要是俄罗斯黑海舰队飞机的基地。现在俄罗斯舰队的航空能力受到了严重削弱。