刚果金中资金矿遇袭 4人被杀 两名中国人失踪

刚果金/中国

刚果民主共和国军方人士周五8月12日说，在该国东北部，在民兵对一个手工金矿的袭击和该国军队的反击中，包括一名刚果士兵在内的四人被杀害，两名中国公民失踪。

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刚果伊图里省（Ituri）的军队发言人恩贡果（Jules Ngongo）中尉告诉法新社，刚果发展合作组织（Codeco）民兵的袭击目标是"中国公民在蒙格瓦卢（Mungwalu）地区的采矿点（......），该矿的三名刚果雇员在袭击中被杀害。

共有四名中国公民被劫持为人质，但"军队在反击中成功解救了其中的两人。恩贡果说，"我们失去了一名士兵"。他因伤势过重而死亡。

邦亚利-基罗镇（Banyali-kilo）的负责人马杜卡达拉（Innocent Madukadala）向法新社证实说，“两名中国人被发现还活着”。

这名军官补充说，致命袭击事件于周三晚上发生在这个北部矿区，尽管民兵已经签署了停止敌对行动的单边承诺书，但他们有时会在这里展开"生存行动"。

法新社说，朱古县的蒙格瓦卢地区是刚果发展合作组织（Codeco）民兵活动的区域。

在刚果民主共和国，最近经常有关于中国人在矿区遭到袭击的报道。去年11月，两名中国人在同样位于伊图里地区的Damnable矿区的类似袭击中被杀害。

自2017年底以来，黄金资源丰富的伊图里地区一直受到暴力的困扰。刚果发展合作组织是一个以宗教教派为核心的武装团体。这个团体声称要捍卫该省伦杜族人的利益。他们同时反对与他们敌对的赫马族（Hema）和政府安全部队。

法新社说，刚果发展合作组织被认为是刚果东部最致命的团体之一。该组织的民兵除了攻击平民和士兵外，还攻击流离失所的人和人道工作者。

伊图里地区和邻近的北基伍省，自2021年5月以来，一直被围困。这一特殊措施赋予了军队和警察打击这些武装团体的充分权力。但这一措施迄今未能阻止民兵对平民的杀戮和袭击。