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华盛顿将促进美台贸易 增加船舰战机穿越台湾海峡
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一位美国高级官员周五8月12表示，华盛顿将加强与台湾的贸易关系，并在台湾海峡进行更多的空中和海上穿行，以回应中国的"挑衅"行动。
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白宫亚太协调员库尔特-坎贝尔（Kurt Campbell）透露，"在未来几天"将公布一份关于贸易的"雄心勃勃的路线图"。
这位拜登总统的顾问还说，北京利用美国众议院议长南希-佩洛西最近对台湾的有争议的访问，“试图破坏台湾的现状”。他并重申，佩洛西这次访台与华盛顿当局的政策是"一致"的，而中国的反应"过度"。
坎贝尔认为，北京利用这一借口"对台湾发起压力运动，以改变现状，危害台湾海峡的和平与稳定"。他补充说，中国的行动"继续是挑衅性的、破坏稳定的，和前所未有的"。
法新社8月13日的这个报道说，北京被南希-佩洛西上周对台湾的访问所激怒，在该岛周围展开了数天的空中和海上演习。
作为回应，美国重申其对该地区的承诺。坎贝尔说，拜登政府将"继续加强与台湾的关系，包括继续推进我们的经济和贸易关系"。
坎贝尔还表示，“美国的船只和飞机将"在未来几周内"更多地穿越台湾海峡”。
他解释说，美国军队"将继续在国际法允许的地方飞行、航行或行动"，但他没有具体说明在台湾海峡部署的性质或时间。
有关中国决定停止与美国在气候方面的合作问题，这位官员说，华盛顿继续“开放”与北京的沟通渠道。
台湾政府对美国的这个宣布表示欢迎。在一份声明中，台湾外交部对美国这些"维护台海安全和地区和平的具体行动"表示"真诚的感谢"。
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