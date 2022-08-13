华盛顿将促进美台贸易 增加船舰战机穿越台湾海峡

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美国罗纳德-里根号和卡尔-文森号航母打击群与英国伊丽莎白女王号航母打击群和日本海上自卫队日向级直升机驱逐舰在菲律宾海联合行动2021年10月3日美国印太司令部发布照片

一位美国高级官员周五8月12表示，华盛顿将加强与台湾的贸易关系，并在台湾海峡进行更多的空中和海上穿行，以回应中国的"挑衅"行动。

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白宫亚太协调员库尔特-坎贝尔（Kurt Campbell）透露，"在未来几天"将公布一份关于贸易的"雄心勃勃的路线图"。

这位拜登总统的顾问还说，北京利用美国众议院议长南希-佩洛西最近对台湾的有争议的访问，“试图破坏台湾的现状”。他并重申，佩洛西这次访台与华盛顿当局的政策是"一致"的，而中国的反应"过度"。

坎贝尔认为，北京利用这一借口"对台湾发起压力运动，以改变现状，危害台湾海峡的和平与稳定"。他补充说，中国的行动"继续是挑衅性的、破坏稳定的，和前所未有的"。

法新社8月13日的这个报道说，北京被南希-佩洛西上周对台湾的访问所激怒，在该岛周围展开了数天的空中和海上演习。

作为回应，美国重申其对该地区的承诺。坎贝尔说，拜登政府将"继续加强与台湾的关系，包括继续推进我们的经济和贸易关系"。

坎贝尔还表示，“美国的船只和飞机将"在未来几周内"更多地穿越台湾海峡”。

他解释说，美国军队"将继续在国际法允许的地方飞行、航行或行动"，但他没有具体说明在台湾海峡部署的性质或时间。

有关中国决定停止与美国在气候方面的合作问题，这位官员说，华盛顿继续“开放”与北京的沟通渠道。

台湾政府对美国的这个宣布表示欢迎。在一份声明中，台湾外交部对美国这些"维护台海安全和地区和平的具体行动"表示"真诚的感谢"。