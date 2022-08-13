法国总统马克龙支持拉什迪: 他的斗争就是我们的斗争

马克龙/拉什迪

因《魔鬼诗篇》（又译撒旦诗篇）而被伊朗前精神领袖霍梅尼签发教令追杀的英国作家拉什迪8月12日在纽约州被男凶哈迪-马塔尔（Hadi Matar）刺成重伤。法国总统马克龙力挺拉什迪说：他的斗争就是我们的斗争...

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法国总统埃马纽埃尔-马克龙在推特上说："他（拉什迪）的斗争就是我们的斗争，这是普世的"。马克龙还说，他"今天比以往任何时候都更与拉什迪在一起"。

英国首相鲍里斯-约翰逊说，"拉什迪爵士在行使我们应该永不停止捍卫的权利（言论自由）的时候被刺伤，令我感到震惊"。

联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯（Antonio Guterres）通过其发言人表示，他对这次袭击感到 "震惊"，并补充说对语言的回应绝不是暴力。

美国总统乔-拜登的安全顾问杰克-沙利文说："这种暴力行动令人震惊。

《查理周刊》痛斥

法国讽刺报纸《查理周刊》2015年在一次伊斯兰极端分子的袭击中遭灭顶之灾。该周刊说，"无论什么理由都不能证明“法特瓦”和“死刑”有正当性"。

该周刊编辑部负责人，2015年袭击事件少数幸存者之一里斯 （Riss）在其社论中痛斥那些“平庸的小精神领袖”，“思想低下”，“文化匮乏”，却对“思想，反思和表达自由”发动攻击，其原因就是“这些自由威胁到他们操控别人”。

拉什迪1988年出版小说《魔鬼诗篇》（又译撒旦诗篇）被伊朗前精神领袖霍梅尼签发教令“法特瓦”追杀，轰动世界。

霍梅尼已在1989年去世，但"法特瓦"追杀令从未被取消。以至于《魔鬼诗篇》的许多译者受到攻击，甚至被杀害，比如1991年7月12日该书的日语译者五十岚一副教授就被刺杀。

拉什迪在2018年秋天说，"30年过去了"。"现在一切都很好。当时我41岁（法特瓦），现在我71岁了”。他还说，“我们生活的这个世界，害怕的主题变化得非常快，现在有很多其他的理由要害怕，有其他的人要杀......"。

这位魔幻现实主义大师，文化底蕴深厚，自称非政治化，2007年被英国女王封为爵士，令穆斯林极端分子大为不满。 他用英语写了大约15部小说、青少年故事、短篇小说和散文。