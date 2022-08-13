美检方指著名作家拉什迪被刺10次 拜登：得知消息后感到震惊和悲痛

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因写作并出版小说《撒旦诗篇》而被伊朗判处死刑并被追杀33年的印度裔英国作家萨尔曼∙拉什迪（Salman Rushdie）8月12日在纽约西部的肖托夸舞台准备演讲时遇刺，后紧急送医院抢救。据美联社报导，被指控刺伤拉什迪的男子周六对谋杀未遂和袭击指控表示不认罪，检察官称这是一起“预谋”犯罪。拉什迪在接受了手术后仍重伤住院。

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据《纽约时报》周六报导，检察官在提审被指控实施袭击的男子时说，作家拉什迪周五准备在纽约州西部的肖托夸舞台演讲时被刺了10刀。当地时间周六下午，在事发现场被制服并逮捕的24岁新泽西男子哈迪∙马塔尔（Hadi Matar）在纽约州梅维尔村的肖托夸县法院出庭受审，他被控二级谋杀未遂和使用武器攻击罪。

检察官在法庭上说，马塔尔对这位作家的攻击是有预谋和有针对性的。据检察官称，马塔尔乘车前往纽约西部的肖托夸舞台，并购买了一张门票，允许他参加拉什迪将于周五上午在当地举行的讲座。

法庭上，马塔尔身穿条纹连体服，戴着手铐、脚镣和明亮的橙色滑板鞋，没有说话。公设辩护人巴伦（Nathaniel Barone）代表他做了无罪辩护。马塔尔被禁止保释，他的下一次出庭时间定于8月19日下午3点。

负责该案的地区检察官施密特(Jason Schmidt)表示，“这是对拉什迪先生的一次有针对性的、无端的、有计划的攻击”。美联社的报导指，现年75岁的拉什迪的经纪人怀利（Andrew Wylie）周五晚间说，拉什迪的肝脏受损，一只手臂和一只眼睛的神经被切断，靠呼吸机维持，无法说话。拉什迪很可能会失去那只受伤的眼睛。

这次袭击引起了世界大部分地区的震惊和愤怒，同时也对这位30多年来一直因《撒旦诗篇》而面临死亡威胁的获奖作家表示敬意和赞扬。美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）周五在袭击发生不久后便通过声明表示，“今天，美国和世界目睹了针对作家萨尔曼∙拉什迪的应受谴责的攻击。这种暴力行为令人震惊。我们拜登-哈里斯政府的所有人都在为他的迅速康复祈祷。我们感谢善良的公民和第一反应者在袭击发生后迅速帮助拉什迪先生，感谢执法部门迅速有效的工作，这项工作正在进行中。”

美国总统拜登（Joe Biden）周六也通过声明指出：“吉尔（拜登夫人）和我得知昨天在纽约发生的对萨尔曼∙拉什迪的恶性袭击后感到震惊和悲痛。我们与所有美国人和世界各地的人们一起，为他的健康和康复祈祷。我感谢第一反应者和那些挺身而出为拉什迪提供帮助并制服袭击者的勇敢的人。”

拜登称：“萨尔曼∙拉什迪以其对人性的洞察力，以其无与伦比的故事感，以其拒绝被恐吓或沉默的态度，代表着基本的、普世的理想。真理。勇气。坚韧不拔。毫无畏惧地分享思想的能力。这些都是任何自由和开放社会的基石。今天，我们重申我们对这些深刻的美国价值观的承诺，声援拉什迪和所有支持言论自由的人。”

联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）对遇刺事件表示震惊，并称在任何情况下，暴力都是不被允许的。英国首相约翰逊（Boris Johnson）也对拉什迪的刺伤表示震惊，并加以谴责：“令人震惊的是，拉什迪在捍卫的我们权利时被刺伤，现在，我与他在一起，希望他没事，”约翰逊说。

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）在推特上写道：“33年来，萨尔曼∙拉什迪一直是自由和反对蒙昧主义斗争的代表人物。他刚刚成为仇恨和野蛮势力懦弱攻击的受害者。他的斗争就是我们的斗争；它是普世的斗争。现在，我们比以往任何时候都要与他站在一起。”

曾在2015年遭到恐怖分子袭击的法国讽刺杂志《查理周刊》也谴责了拉什迪遇刺未遂事件。该杂志的总编辑索里索（Laurent Sourisseau）写道：“没有什么能证明一个法特瓦，一个死刑判决是合理的”。索里索本人是2015年《查理周刊》枪击事件的幸存者，该事件造成12人死亡。

1988年，拉什迪的小说《撒旦诗篇》（英文版）出版，立即引起巨大争议。作品描写了正义与邪恶的斗争，穿插了被指对伊斯兰教和穆罕默德的不敬内容。1989年2月14日，伊朗原最高领袖霍梅尼发布法特瓦，宣布判处拉什迪死刑，并号召教徒对其采取暗杀行动。