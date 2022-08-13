《魔鬼诗篇》作者拉什迪在纽约州遇刺后靠呼吸机维持生命

拉什迪遇刺

因《魔鬼诗篇》而被伊朗追杀的英国作家撒勒曼-拉什迪（资料图片）

因写《魔鬼诗篇》而被伊朗前精神领袖霍梅尼签发教令“法特瓦”追杀的英国作家撒勒曼-拉什迪（Salman Rushdie）8月12日在纽约州一个会议上被一名男子刺伤颈部和腹部后，被安上了呼吸机维持生命。

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据这位著名作家的经纪人安德鲁-怀利（Andrew Wylie）周五晚对《纽约时报》说："消息并不乐观"。“他可能会失去一只眼睛；他手臂的神经被切断，他的肝脏被刺伤”。该经纪人补充说，“75岁的拉什迪先生已被置于生命支持系统上”。

纽约州警察少校尤金-斯坦尼斯泽夫斯基（Eugene Staniszewski）告诉记者，在纽约州北部乔托夸的一个文化中心的舞台上发生刺杀事件后，萨勒曼-拉什迪立即被直升机送往最近的医院，在那里接受了紧急手术。

警方在上午11点（格林尼治标准时间15点）前不久宣布，一名男子"冲上（演讲厅）的舞台，（攻击）萨勒曼-拉什迪和他的对话者"，"刺伤"作家的"颈部"，还"刺伤了腹部"。

会议主持人、73岁的拉尔夫-亨利-里斯（Ralph Henry Reese）"面部受了轻伤"。

凶手来自新泽西

斯坦尼斯泽夫斯基少校说，袭击者立即被逮捕并被拘留，他透露，袭击者是24岁的哈迪-马塔尔（Hadi Matar），家住新泽西州。

拉什迪先生被刺杀之前，即将在这个离水牛城100公里的小镇上发表文学演讲，该镇靠近美加之间的伊利湖。

政治学教授卡尔·莱万（Carl LeVan）当时正在观众席上，他通过电话告诉法新社说，一名男子跳上拉什迪先生坐着的舞台上，猛刺了他几刀，"试图将他杀死"。

撒勒曼-拉什迪1947年6月19日，在印度独立前两个月，出生于孟买，在一个不信教、富有、进步和有文化的穆斯林知识分子家庭长大。他出版的《魔鬼诗篇》使部分穆斯林世界为之沸腾，导致伊朗阿亚图拉-鲁霍拉-霍梅尼在1989年发布"法特瓦"，要求对他进行暗杀。

随后，他被迫在警察的保护下，从一个藏匿处到另一个藏匿处，隐姓埋名地生活。

然后，他面临着巨大的孤独，由于与妻子--美国小说家玛丽安-维金斯（Marianne Wiggins）的分手而变得更糟，而《诗篇......》就是献给她的。