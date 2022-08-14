拉什迪脱离生命危险 凶手出庭被控谋杀未遂 拒认罪

拉什迪遇刺

英国作家拉什迪（Salman Rushdie）已脱离生命危险。这位作家8月12日星期五在纽约州参加一个文学节时遭持刀袭击，目前仍住院治疗。袭击他的人周六首次面对法官。

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据法广RFI驻纽约记者卢布娜·阿纳基（Loubna Anaki）8月14日报道，拉什迪的生命已不再有危险。他的经纪人说，这位作家不再依靠生命系统支持。周六，他可以"说话了，甚至还开玩笑"。

拉什迪受到严重伤害，凶手向他刺了十多刀，受伤部位包括他的脖子、脸部、手臂。

8月12日袭击拉什迪的凶手哈迪-马塔尔（Hadi Matar）被带到纽约州法官面前，他被指控犯有攻击和谋杀未遂罪。检察官指出，这是一次精心准备的、有预谋的袭击。但马塔尔拒绝认罪。然后他被拘留。没有获得保释。

同情伊朗什叶派

凶手哈迪-马塔尔出生在美国，24岁，父母都是黎巴嫩人。据一些美国媒体报道，他在社交网络上毫不掩饰对伊朗什叶派集团的同情。

来自穆斯林家庭的印度裔英国作家拉什迪1988年出版《魔鬼诗篇》（又译撒旦诗篇），一年后被伊朗精神领袖霍梅尼于1989年发布教令"法特瓦"追杀，引发举世震惊。

30多年来，这位作家一直受到死亡威胁，他周五在纽约被刺十几刀的袭击令西方愤怒，却受到伊朗和巴基斯坦极端分子的欢迎。由伊朗精神领袖任命总编的伊朗《世界报》甚至表示要“亲吻”那只行凶的手。