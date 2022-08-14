沙特石油巨头净利润再创纪录 同比增九成

沙特石油

阿美在沙特阿拉伯的设施

沙特石油巨头阿美石油公司（Aramco）8月14日发布报告称，今年第二季度“净利润”达到创纪录的484亿美元，同比猛增90%。这是在今年1-3月净利润达到395亿美元之后，这个世界最大石油公司连续第二个季度创下净利润收入纪录。

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沙特石油巨头净利润暴增的两大原因，被认为是“俄乌战争爆发后原油价格飙升”和“冠状病毒大流行后需求强劲”的推动。

阿美石油公司首席执行官阿明-纳赛尔（Amin Nasser）说："虽然全球市场波动和经济不确定性依然存在，但今年上半年发生的事情证实了我们的观点，那就是，继续投资我们的行业至关重要，这既是为了确保市场的良好供应，也是为了促进有序的能源转型"。

他补充说，"事实上，我们预计未来10年，石油需求将继续增长，尽管近期全球经济前景有下行的压力"。

阿美石油是沙特的旗舰，也是该国的主要收入来源，它在3月份暂时取代苹果，成为世界上最有价值的公司之后，降至第二位。

根据国际货币基金（IMF）4月份发布的估计，受益于油价飙升，沙特的国内产值（GDP）预计在2022年将增长7.6%。

国际能源署8月初表示，热浪和天然气价格的飙升促使各国转换燃料发电，今年全球石油需求的增长将超过预期。

油价开始回落

由于石油市场供应的增加，油价已从6月份的峰值下降，每桶下降了30美元，但仍接近100美元一桶。

石油输出国组织（OPEC）的产油国一直在“逐步”增加产量，而西方领导人则敦促它们尽快增加产量。其中包括美国总统乔-拜登在7月访问沙特时敦促利雅得这样做。

英国首相鲍里斯-约翰逊也于3月访问了沙特，当时正值俄罗斯（2月24日）入侵乌克兰不久。