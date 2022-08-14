泽连斯基：如果你是俄国公民却沉默不语，这意味着你在支持战争

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）8月14日晚在发表例行视频讲话时表示，越来越多的西方国家和政治家们正在加入这场关于限制所有俄罗斯公民入境，以对普京当局进一步施压的讨论。泽连斯基说，这最终应将导致“适当的”决定。

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泽连斯基近日在接受《华盛顿邮报》采访时表示，要阻止俄罗斯吞并更多乌克兰领土的方法是，西方国家应宣布将禁止所有俄罗斯公民入境作为回应。据芬兰广播公司周日报导，芬兰政府将于下周二举行会议，讨论对俄罗斯公民的旅游签证进行限制。芬兰总理桑娜·马林（Sanna Marin）日前呼吁欧盟范围内，就限制俄罗斯游客进入申根区作出决定。桑娜·马林补充说，她预计这个问题将在欧盟会议上提出，第一次会议定于10月举行。

不过，欧盟成员国之间尚未一致支持限制所有俄罗斯公民入境的倡议。研究人员表示，欧盟的联合决定将是最有效的选择，但个别国家正准备作出自己的决定。波兰外交部国务秘书皮奥特·瓦日克（Piotr Wawrzyk）向媒体透露称，面对欧盟内部分成员国的反对，波兰正在研究新的解决方案。

捷克外交部长利帕夫斯基（Jan Lipavský）近日也告诉媒体称，赞成在欧盟范围内采取协调一致的做法。据悉，捷克此前是欧盟成员国中第一个停止向俄罗斯公民发放所有签证的国家。利帕夫斯基说：“我们正在努力向我们的合作伙伴解释，这种做法是合理和有效的。”

泽连斯基周日在讲话中指出：“我们正在努力对俄罗斯实施新的制裁，并刺激这个恐怖主义国家的公民对正在发生的事情感到他们的责任。关于欧洲对俄罗斯护照持有人的签证限制的讨论每天都在扩大，新的国家和新的政治家们正在加入。最终，这应该导致适当的决定。”

泽连斯基说：“我感谢我们的情报人员、执法官员、记者和每一个致力于建立俄罗斯杀手的全部数据的人。乌克兰和我们的合作伙伴正在收到越来越多关于那些对恐怖和酷刑、对所谓的筛选和驱逐我们的人民、对抢劫负有直接责任的人的信息......所有这些野蛮人肯定会被追究责任。”

泽连斯基说：“但我们必须记住，当邪恶达到这种程度时，人们的沉默就接近于共谋的程度。拒绝与邪恶进行真正的斗争就成了对它的帮助。因此，如果你有俄罗斯公民身份而你保持沉默，这意味着你不是在战斗，而是在支持它。无论你在哪里——在俄罗斯境内和境外，你的声音都应该支持乌克兰，从而反对这场战争。”

泽连斯基表示：“乌克兰一直渴望和平，并多次以各种谈判形式向俄罗斯领导人提出结束战争，使乌克兰土地摆脱占领。但到目前为止，俄罗斯相信恐怖，仍然被其宣传的幻想所控制，仍然希望通过各种形式的讹诈来达到所谓的目的。它不会得逞。”

泽连斯基说：“因此，我们必须自卫，我们必须对每一种恐怖的表现，对所有的炮击场合做出反应——残酷的炮击一天也不会停止。不幸的是，我们有损失。但我们必须在所有层面和所有战线上战斗，尽可能地加强我们的国家，维护我们的团结，吸引更多的国家加入我们的反战联盟。”

泽连斯基说：“乌克兰越强大，俄罗斯就越弱小，从而，这场战争持续的时间就越短。而乌克兰的每一个人，自由世界的每一个人都必须尽其所能，尽一切可能，让俄罗斯和那些支持战争的人为俄罗斯的国家恐怖付出更大的代价。”