美国国会跨党派代表团到访台湾

美国/台湾

据一位在台湾的美国外交人士说，美国国会两院跨党派代表团周日（8月14日）抵达台湾，进行一次未经宣布的访问。

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据美联社引述美国在台协会说，由马萨诸塞州民主党参议员埃德-马基（Ed Markey）率领的5人代表团将与台湾高级领导人会面，讨论美台关系、区域安全、贸易、投资和其他问题。该消息说，美国政府与台湾没有官方关系，美国在台协会代表美国政府。

这个代表团的其他成员有来自美属萨摩亚的共和党众议员奥穆阿-阿马塔-科尔曼-拉德瓦根（Aumua Amata Coleman Radewagen），以及来自加利福尼亚的民主党众议员约翰-加拉门迪（John Garamendi），艾伦-洛温塔尔（Alan Lowenthal ），以及来自弗吉尼亚的唐-拜尔（Don Beyer） 。

据美国在台协会称，这个美国国会5人代表团的访问计划将持续到星期一。

法新社的报道说，美国国会代表团到访台湾的时间点是北京结束其在台湾周围有史以来最大规模的军事演习以回应美国众议院议长南希-佩洛西的访问之后的几天。

台北指责中国利用佩洛西女士的访问作为借口，为入侵台湾进行训练。

作为回应，华盛顿重申了美国对该地区的承诺。白宫亚太协调员库尔特-坎贝尔周五说，华盛顿将加强与台湾的贸易关系，并在台湾海峡开辟新的空中和海上通道，以应对中国的"挑衅性"行动。

中国认为拥有约2300万人口的台湾是其省份之一，自中国内战（1949年）结束以来，中国尚未设法将其与其他领土统一起来。

北京反对任何给予台湾当局国际合法性的倡议，反对台湾与其他国家之间的任何官方接触。

美国官员经常访问台湾，但中国认为美国最高级别官员之一佩洛西女士的访问是一个重大挑衅。

台湾外长吴钊燮对美国国会两党代表团访台表示欢迎。他表示，"在中国继续升高该地区的紧张局势时，美国国会再次派出一个高级代表团访问台湾，展示了一种不为中国威胁所动的友谊，并强调了美国对台湾的有力支持。

法新社引述说，美国国会代表将与台湾总统蔡英文和外交部长吴钊燮等人会面。