耶路撒冷一辆公交车遭枪击 8伤 2重伤

耶路撒冷公交车枪击

以色列警方和救援人员说，周日（8月14日）早些时候，耶路撒冷一辆公交车遭武装袭击，包括一名孕妇在内有8人受伤，其中2人伤势严重。

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以色列警方发言人列维（Kan Eli Levy）今天上午在公共广播电台宣布逮捕了嫌凶，他说“恐怖分子已在我们手中”。

第一时间到现场干预的色列救援部门红大卫盾会（Magen David Adom） 的发言人扎基-海勒（Zaki Heller）说，有7人受伤，都是清醒的，包括"1名妇女和6名男子，其中两人伤势严重"。但据警方宣布的最后统计，有8人受伤。这起枪击案发生在“大卫墓”附近。

据耶路撒冷的沙雷-兹德（Shaarei Tsedek）医院一位发言人告诉法新社，医疗小组不得不对一名在袭击中受伤的孕妇进行剖腹产手术。这名孕妇"仍然插着管子，情况严重。但婴儿已经出生，情况稳定”。

以色列总理拉皮德（Yaïr Lapid）今天周日在一份声明中说：“所有想伤害我们的人必须要知道，他们将为对我们平民的任何攻击付出代价”。

控制加沙地带的巴勒斯坦伊斯兰运动哈马斯赞扬这次袭击公车是一次"英勇的行动"，但他没有正式宣称该袭击事件是他们干的。哈马斯在一份声明中说：“我们的人民将继续抵抗，用一切手段与占领者斗争”。