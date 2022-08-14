调查:106名日本国会议员与统一教有关联

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安倍晋三遇刺身亡后，日本统一教渗透政界的情况受到舆论关注。共同社的问卷调查显示：106名国会议员承认与该教有关联。

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据共同社8月14日公布对日本全国712名议员（缺1人）为对象进行的问卷答案显示，参加过统一教团体活动，或接受过该团体“协助选举”的议员达到106人。其中自民党议员82人，占比近8成。

共同社指出，这个结果再次明确了统一教（现名世界和平统一家庭联合会）以自民党为中心，广泛渗透到政界的实际情况。

调查的明细显示，与该教派有关联的议员，自民党82人、日本维新会11人、立宪民主党7人、公明党1人、国民民主党1人、参政党1人、无党派3人。

现任首相岸田文雄为摆脱该教对其阁僚名声的不利影响，在8月10日紧急改组内阁，力图刷新面貌。其阁僚7人和副大臣、政务官，共计20人曝出与统一教方面有关联。

在日本前首相安倍晋三遇刺身亡后，日媒爆出消息指，凶手山上彻也因其母向统一教会捐出巨款令他家庭破产，而对似乎曾与该教会有接触的安倍晋三下手。

据纽约时报7月25日报道，7月8日枪击安倍事件发生后，这个教会的法律麻烦被推回到全国讨论中，尤其是与那些声称因大笔捐款而陷入贫困的家庭的纠纷。这些捐款是该教会在日本数十亿美元收入中的一部分，教会在全球政商领域的抱负很大程度上靠这些资金的支持。