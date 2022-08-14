韩国加紧部署萨德 向美军让地程序即将完成

名为终端高空区域防御的美国导弹防御系统萨德（THAAD）安装在韩国星州一个高尔夫球场。2017年5月2日资料照片。

韩国正在加紧部署萨德反导系统。韩国军方8月14日表示，韩国政府向美军出让“萨德”反导系统（THAAD）所占军用土地的程序，有望在9月中旬走完。

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据韩联社报道，述鉴于韩国政府决心改善基地条件，“迅速”完成正式部署，以维护国家安全主权，不排除在8月内走完正式供地程序的可能。但韩-美若要走完《驻韩美军地位协定》（SOFA）所规定的所有行政程序，很可能要到9月中旬才能尘埃落定。

目前，美军“萨德”基地是韩国军方用地，韩方须向美军出让。根据《驻韩美军地位协定》的规定，萨德的投放、运营、维护费用均由美方承担。韩方负责提供基地的地块和水电等配套设施。

萨德基地占地总面积约148万平方米。韩国在2017年4月出让的第一宗地块面积为32.7779万平方米，第二宗地块至今未能完成出让。韩国国防部2017年披露的第二宗地块面积约为37万平方米，两宗合计约70万平方米。

韩联社介绍说，因“反萨”团体和当地居民拦路反对，美军兵力运输和雷达运转所需的燃料等物资补给，目前依赖直升机空运。地面通行由前政府时期的每周2次增至目前的每周5次。现政府计划将地面通行次数增至每周7次，从而实现地面往来不受限。