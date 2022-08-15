伊朗"断然"否认与袭击作家拉什迪事件有关联

伊朗/拉什迪/美国

2022年8月13日，德黑兰一座建筑上的伊朗前最高领导人阿亚图拉-霍梅尼的画像。1989年，阿亚图拉-霍梅尼发出教令“法特瓦”，要求杀害英国作家拉什迪。

伊朗在沉默了3天后，"断然"否认与作家拉什迪在美国遭持刀袭击事件有任何关联，并表示，《撒旦诗篇》的作者和他的支持者们应该受到谴责。33年前，伊朗精神领袖霍梅尼对这位作家发出“法特瓦”教令追杀。

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一名伊朗政府官员今天周一否认德黑兰参与了对作家拉什迪的袭击，这是该国对袭击事件的首次公开评论。

拉什迪遇袭两天多后，伊朗外交部发言人纳赛尔-卡纳尼发表了上述评论。该发言人在每周新闻发布会上说：我们坚决否认袭击者与伊朗之间有任何联系。他说，“任何人都无权指责伊朗伊斯兰共和国”。

这是德黑兰对这位75岁的英裔美国作家周五在纽约州北部乔托夸的一个文化中心的舞台上遭到袭击的首次官方反应。

这名伊朗发言人在德黑兰的每周新闻发布会上说：“在这次袭击中，只有拉什迪和支持他的人应该受到指责，甚至被谴责。

他补充说：“通过侮辱伊斯兰教的神圣原则，越过15亿多穆斯林和所有神圣宗教信徒的红线，萨勒曼-拉什迪已经将自己暴露在人民的愤怒中。

袭击发生后，75岁的拉什迪因重伤住院，据他的亲属说，他的情况稍有好转。他的经纪人安德鲁-怀利（Andrew Wylie）告诉《华盛顿邮报》，他不再依靠生命支持系统，已经开始“康复之路”。

"数百万人愤怒"

萨勒曼-拉什迪（Salman Rushdie）1947年出生于印度一个不信教的穆斯林知识分子家庭，1988年出版的《撒旦诗篇》（又译魔鬼诗篇）引发部分穆斯林世界为之哗然，这部小说被严守交规的人判定为对《古兰经》和先知穆罕默德的亵渎行为。

伊朗伊斯兰共和国的创始人霍梅尼在1989年发布了一项教令“法特瓦”要求追杀拉什迪，导致他在警察保护下生活了多年。

阿亚图拉-霍梅尼对作家拉什迪的“法特瓦”从未被解除，他这本书的许多译者也受到了攻击。

伊朗外交事务发言人周一表示说，“当时表现出来的愤怒（......）并不限于伊朗和伊斯兰共和国。阿拉伯、穆斯林和非穆斯林国家的数百万人都对萨勒曼-拉什迪的这本书作出了愤怒的反应”。

这名发言人表示，他认为，"一方面谴责袭击者的行为，另一方面又为侮辱神圣和伊斯兰事物的人的行为开脱，这完全是矛盾的"。

袭击者哈迪-马塔尔（Hadi Matar）是一名24岁的黎巴嫩裔美国人，他被指控 “谋杀未遂和攻击”。他通过其律师表示“无罪”。

美国国务卿安东尼-布林肯周日表示说，伊朗国家媒体对袭击知识分子一事“幸灾乐祸”。他在一份声明中说：“这很卑鄙”。

在伊朗，极端保守的《世界日报》（Kayhan）祝贺这名杀手，并说，“这位勇敢的、有责任感的人，攻击了叛教者和邪恶的萨勒曼-拉什迪”。该报的社论甚至表示要“亲吻”那只行凶的手。

另一份极端保守的报纸《环球报》（Javan）写道，这是美国的一个阴谋，它“可能想在全世界传播伊斯兰恐惧症”。

法新社最近几天在德黑兰采访的一些人拒绝在镜头前评论对萨勒曼-拉什迪被袭击事件。

一个半官方的伊朗基金会为杀害小说家拉什迪的凶手提供超过 300 万美元的赏金。该基金会没有发表评论。