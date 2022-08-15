俄前总参谋长赞大疆无人机堪比精准导弹 大疆立即反驳

俄军/大疆无人机

俄罗斯驻华使馆删除了俄前总参谋长赞中国大疆无人机精准打击能力“已成为现代战争的真正象征”的帖子。大疆则在第一时间对此赞扬予以反驳，强调其产品是“民用”的。

广告 继续浏览后续

俄罗斯驻华使馆8月12日在微博上贴出赞颂大疆无人机给“火炮带来一场真正革命”的帖子，受到全球最大无人机制造商大疆科技有限公司（DJI）的反驳。

大疆公司坚称他们的无人机产品是“民用”的。之前，该公司因涉参与监视新疆穆斯林少数民族而被美国列入黑名单。

昨天，这个引自俄罗斯卫星网（Sputnik）的帖子在俄罗斯驻华使馆微博上消失了。但其截图仍在流传。

该帖引述俄罗斯前总参谋长尤里-巴卢耶夫斯基（Yuri Baluyevsky）将军的新书内容说：大疆无人机给传统火炮的应用带来一场真正的革命，彻底解决了侦查，目标指示和火力修正问题。其精度和效率堪比精确制导导弹。该将军盛赞中国大疆公司制造的“Mavic四轴无人机已成为现代战争的真正象征”。

大疆上周六在微博发声明驳斥了俄罗斯前总参谋长的称赞，表示其“所有产品都是为民用而设计的”，“不能满足军用规格的要求”，并申明大疆公司“不支持用于军事目的的申请”。

今年3月初，俄罗斯入侵乌克兰不久，基辅当局指出大疆无人机被俄军用于乌克兰战争。乌克兰副总理米哈伊洛-费多罗夫（Mykhailo- Fedorov）在推特上呼吁大疆公司关掉乌克兰境内所有从俄罗斯、叙利亚或黎巴嫩购买并激活的无人机。他呼吁大疆："把你们帮助俄罗斯杀害乌克兰人的产品关掉！"

据行业研究公司“无人机分析”（DroneAnalyst）的数据，大疆曾在全球民用无人机市场拥有70%的份额，直到2021年，大疆的市场份额下降到54%，部分原因是美国的制裁。

去年12月，大疆公司因涉嫌参与对新疆穆斯林少数民族的监视而被美国政府列入贸易黑名单。