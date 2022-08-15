北京又在台湾附近演习 回应美国两党国会代表团访台

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中国军用直升机在福建省平潭岛上空飞行，平潭岛是中国大陆离台湾最近的地方之一2022年8月4日

北京今天周一再次在台湾周边现场演习，以表达对美国国会代表团访台的愤怒。之前，中国军方在佩洛西访台结束后的8月4-8日已做过5天大规模围台演习。

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中国军方在一份声明中说：“解放军东部战区于8月15日在台湾周边海域和空域举行了多兵种联合战备巡逻和作战演习”。

中国国防部新闻发言人吴谦表示：“这是对美台连续挑衅破坏台海和平稳定的坚决反击和庄严威慑”。他补充说，由民主党参议员埃德-马基领导的访问，向台湾的台独势力发出了错误的信号。

中国外交发言人王文彬周一告诉记者："中国将采取坚定有力的措施来维护其主权和领土完整。

美国国会代表团于周日晚间抵达台北，周一与台湾总统蔡英文会面，随后参加在台湾外交部举行的招待会。之前，该代表团的访问行程未予公布。

据美国在台协会（AIT 事实上的美国驻台使馆）表示，这个国会访台代表团为期两天的行程重点是讨论贸易、区域安全和气候变化。

在这次访问之前12天，美国众议院议长南希-佩洛西（Nancy Pelosi）刚刚访问了台湾。中国当局声称对台湾拥有主权。

北京对佩洛西访问台做出了愤怒的反应，在她离开台湾后，立即在台湾周围发起其历史上最大规模的军事演习：五天内，部署了军舰、导弹和战斗机，模拟对该岛的封锁。

据美联社说，这个国会访台代表团，除了民主党参议员埃德-马基（Ed Markey），还有美属萨摩亚的共和党众议员奥穆阿-阿马塔-科尔曼-拉德瓦根（Aumua Amata Coleman Radewagen），加州民主党众议员约翰-加拉门迪（John Garamendi），艾伦-洛温塔尔（Alan Lowenthal ）和弗吉尼亚州的唐-拜尔（Don Beyer） 。