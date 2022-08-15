喀布尔陷落一周年 欧盟敦促塔利班兑现其国际承诺

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欧盟对外行动署周日在8月15日阿富汗首都喀布尔陷落一周年到来之际通过声明表示，“我们呼吁事实当局，为了阿富汗人民，废除立法和停止违反阿富汗人权义务的政策，并解决正在发生的侵犯人权行为，允许一个包容性的政治进程，履行其反恐承诺，并继续提供不受阻碍的人道主义准入，允许安全、可靠和有序地进出阿富汗。”

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欧盟对外行动署的声明指出：“一年前，塔利班违背了他们对阿富汗人民和国际社会的承诺，通过谈判解决长达数十年的阿富汗冲突。相反，他们用武力推翻了以宪法为基础的阿富汗政府，塔利班未能建立一个包容性的政治制度，从而否定了阿富汗人民的愿望。”

声明指：“更具体地说，他们严重侵犯和践踏了阿富汗妇女和女孩的权利，她们仍然被剥夺了接受中等教育的机会，而对着装和行动的新限制进一步将她们排除在经济和公共生活的大多数方面之外。保护妇女和女孩免遭暴力和强迫婚姻的机制已经被拆除，而家庭暴力正在上升。”

声明补充说：“包括民族和宗教团体在内的民众，特别是哈扎拉人和什叶派民众，他们的经济、社会、文化、公民和政治权利正遭受制度化和系统化的侵犯。侵犯和虐待行为包括法外处决、任意逮捕和拘留、酷刑、虐待和恐吓。意见、言论、新闻、和平集会和结社自由正在受到侵犯。”

声明表示：“欧盟仍然致力于阿富汗人民，致力于阿富汗和该地区的稳定、繁荣和可持续和平。这将需要一个包容性的政治进程，让所有阿富汗男子和妇女充分、平等和有意义地参与。我们主张根据国际公约保护和实现人权和基本自由，阿富汗作为一个缔约国应该遵守这些公约，同时尊重国际人道主义法。阿富汗绝不能继续成为恐怖分子的避风港，也不能成为对国际安全的威胁。”

声明称：“今天，将近一半的人口处于严重的粮食不安全状态。在没有一个公认的阿富汗政府的情况下，欧盟一直在与国际社会不懈地合作，寻找有原则的、务实的和创造性的解决方案，以支持阿富汗人民，缓解严重的人道主义和经济危机。欧盟已经承诺提供超过3亿欧元的人道主义援助，并调动了3.3亿欧元来维持基本服务和维持生计，通过联合国合作伙伴和当地及国际组织和非政府组织提供。”

声明表示：“欧盟打算与国际合作伙伴密切协调，继续向阿富汗人民提供支持。欧盟已经在喀布尔重新建立了最低限度的存在，以确保提供援助，促进业务协调并代表欧盟的政策和立场。欧盟优先考虑与阿富汗人民直接接触，包括通过阿富汗妇女领导人论坛，该论坛旨在确保阿富汗妇女在国际论坛上有发言权。”

声明称：“欧盟与阿富汗事实上的当局互动，提出与欧盟成员国外交部长们去年商定的五个基准有关的关键问题。我们呼吁事实当局，为了阿富汗人民，废除立法和停止违反阿富汗人权义务的政策，并解决正在发生的侵犯人权行为，允许一个包容性的政治进程，履行其反恐承诺，并继续提供不受阻碍的人道主义准入，允许安全、可靠和有序地进出阿富汗。”

声明表示：“塔利班在这些方面采取可信和一致的行动将为国内对话和与欧盟及国际社会的进一步接触铺平道路。如果他们不兑现承诺，将继续剥夺阿富汗人的权利，有可能造成更多的不稳定，并使阿富汗进一步孤立。”

法国外交部发言人当天也通过声明表示：“在塔利班武力夺取阿富汗政权一年后，情况很明显：正如联合国阿富汗援助团（UNAMA）7月20日的报告所强调的那样，人道主义状况急剧恶化，侵犯人权行为不断增加。”

法方指出：“法国最强烈地谴责越来越多的严重和持续的侵犯人权行为，特别是针对阿富汗妇女和女童的侵犯人权行为，塔利班禁止她们在没有男性亲属的情况下旅行超过72公里（2021年12月），禁止她们单独飞行（2022年3月），禁止她们上中学（2022年3月）。塔利班还对她们实行了（遮盖）全脸的面纱（2022年5月）。我们呼吁塔利班扭转这些不可接受的决定，这些决定将一半的阿富汗人口排除在公共领域之外，破坏了国家的经济和社会发展前景。”

法方表示：“在这个法国-阿富汗关系百年之际，法国重申其对阿富汗人民的声援和支持。自2021年8月15日以来，她已经向阿富汗人民发送了超过1.2亿欧元的人道主义援助。她将继续与欧洲和国际伙伴一起动员起来，支持一个尊重所有公民的权利和自由的和平、主权的阿富汗。”

值得一提的是，据美国Axios新闻网周日报导，白宫正计划在国会山分发一份新的备忘录，为拜登总统从阿富汗撤军的决定辩护，并声称此举通过释放关键的军事和情报人员和资产来加强国家安全。