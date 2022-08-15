日本投降77周年 岸田文雄：我们将永远不会重复战争的恐怖

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1945年8月15日日本帝国宣布向同盟国无条件投降。日本首相岸田文雄周一出席了在东京的日本武道馆举行的“全国战殁者追悼仪式”。岸田在讲话中表示：“我们将永远不会重复战争的恐怖。我们将继续坚持这一坚定的承诺。”

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据共同社报导，日本天皇夫妇同样出席了仪式。天皇今年的致辞中也写入了“深刻反省”的表述。仪式上对约310万名战殁者进行了悼念，连续三年因新冠疫情缩小了举办规模。往年参加者约6000人，为防控疫情此次减少为992人，与发布新冠紧急事态宣言的去年185人相比有所增加。岸田在致辞中与前首相安倍晋三、前首相菅义伟一样未提及加害责任，沿袭了“积极和平主义”的表述，并强调“将与国际社会协作，致力于解决课题”。

岸田在致辞中说：“我们的同胞有300多万人在上次战争中丧生。那些死在战场上的人，担心他们国家的未来，希望他们的家庭幸福。那些在战后死于远方的人。 那些被卷入战争漩涡的人，如广岛和长崎的原子弹爆炸、各个城市的轰炸以及冲绳的地面战争。我们从心底里祈祷，他们的灵魂可以在所有死者的灵魂面前得到安息。”

岸田称：“我们永远不会忘记，甚至一刻也不会忘记，我们今天享有的和平与繁荣是建立在战争死难者的宝贵生命和他们的苦难历史之上的。我们再次表示最深切的敬意和感谢。我们永远不会忘记许多尚未返回家园的遗体。我们将尽最大努力，作为我们的国家责任，欢迎他们尽快回到自己的故乡。”

岸田称：“自第二次世界大战结束以来，我国一直作为一个和平国家在不断进步。 我们把历史的教训深深地刻在心里，为世界的和平与繁荣作出了努力。我们将永远不会重复战争的恐怖。我们将继续坚持这一坚定的承诺。在一个冲突持续不断的世界上，日本在积极和平主义的旗帜下，与国际社会合作，将尽最大努力解决世界面临的各种挑战。我们将为生活在今天和明天的一代人开辟我们国家的未来。我想在发言的最后，再次向战争死难者的灵魂和遗属表达我衷心的祝愿，希望他们能得到安宁。”

就岸田的这次讲话，共同社分析指，过去的首相致辞中，首次提及亚洲受害者的是1993年的细川护熙。村山富市在1994年的致辞中进一步称“对以亚洲为首的世界上很多人造成了罄竹难书的悲惨牺牲”，表达了“深刻反省”和“不战的决心”。

报导称，之后历代首相都用“造成很多痛苦与悲伤”等措辞提及了日本的加害责任。第一届安倍政府也对“造成巨大的损失与痛苦”表示“深刻反省”。然而，自从第二届安倍政府上台后的2013年起便再未提及，岸田也效仿了这一做法。岸田的致辞与去年菅义伟和前年安倍的致辞内容如出一辙，还写进了安倍首次提出的“积极和平主义”，体现出对安倍的继承。

报导指，岸田此番讲话与近年不同的是“将历史教训铭刻在心”，但这也是安倍以往的致辞中曾使用，新的表述仅有考虑到俄乌冲突的“在如今仍冲突不断的世界”。值得一提的是，驻日美军稍早通过推特表示：“今天是第二次世界大战在日本结束的77周年纪念日。我们缅怀所有战争死难者，并祝愿世界和平。”