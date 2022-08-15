沙特阿拉伯富豪投资3家俄罗斯能源企业

俄罗斯

沙特阿拉伯亿万富豪阿瓦里德亲王透过旗下“王国控股公司”，默默地在今年2月和3月砸下超过5亿美元，投资俄罗斯3家能源企业。

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路透社和中央社报导，尽管沙特阿拉伯控股公司投资俄罗斯天然气工业公司、俄罗斯石油公司和路克石油，可能是为了要寻求被低估的资产，但投资时机却正好碰上许多西方国家因俄罗斯入侵乌克兰，而对俄国能源巨头施加制裁。

沙特阿拉伯和其他波湾国家至今仍试图对俄国入侵乌克兰保持他们所谓的“中立立场”，让一些试图孤立俄罗斯的西方官员感到沮丧。

沙特阿拉伯控股公司2月曾对俄罗斯天然气工业公司和俄罗斯石油公司的全球存托凭证（GDR）分别投资13.7亿里亚尔（约3.65亿美元）和1.96亿里亚尔（5200万美元）。

沙特阿拉伯控股14日披露档案并公布近期一长串投资显示，这家公司还在2月和3月对路克石油的美国存托凭证投资4.1亿里亚尔（约1.09亿美元），但没有详细说明各项投资原因。

沙特阿拉伯控股过去不曾公开投资细节。这家公司的16.9%股份属于沙特阿拉伯一个主权财富基金（SWF），而这个主权基金的董事长就是阿瓦里德亲王（Prince Alwaleed bin Talal）。

阿瓦里德亲王因为1990年代一次豪赌，成功投资花旗集团（Citigroup Inc）而受到国际关注，他也是苹果公司（Apple Inc.）的早期投资人。

他还因投资优步科技公司（Uber Technologies Inc.）、推特（Twitter Inc）等赚进上亿美元。一名熟悉沙特阿拉伯控股的消息人士6月曾表示，阿瓦里德亲王投资的风格是去寻找利润可观的新投资机会，但同时风险极