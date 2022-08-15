蔡英文会晤美国会两党代表团 承诺就安全及供应链与美国合作

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2022年8月15日星期一，台湾总统蔡英文（右）与美国议员代表团成员会面的官方照片。

台湾总统蔡英文今天8月15日在总统府与美国民主党参议员埃德-马基（Ed-Markey）率领的国会代表团会面。这个5人跨党派代表团在没有预先宣布的情况下，于昨晚乘美国空军飞机抵达台北。

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埃德-马基临行前在推特写道：我将与一个两党组成的国会代表团前往台湾，重申美国对台湾的支持并鼓励台湾海峡两岸的稳定与和平。

这个美国两党国会代表团在美国众议长南希-佩洛西访台12天后，到访台湾，被台湾当局认为是美国坚定支持台湾的又一行动。

据南华早报今天引述接近蔡英文办公室的消息来源透露，蔡英文周一在与美国国会代表团举行的闭门会议上，感谢这5位议员的访问。蔡英文表示，这是面对北京日益增长的威胁，美国坚定支持台湾的一个明确信号。

消息人士称，蔡英文和美国议员团讨论了美台关系、地区安全、贸易和投资、全球供应链、气候变化和其他共同关心的重大问题。

蔡英文对来访的美国国会代表团表示，台湾将在安全和供应链问题上与华盛顿合作。

本次美国国会两党代表团访台再次引发中国在台湾周边举行军事演习。之前，在美国众议长佩洛西离开台湾第二天，中国解放军开始在台湾周边举行了5天的大规模演习。