中国勘察船抵达前夕 印度送给斯里兰卡一件礼物

斯里兰卡中国印度

在中国"勘察"船进入汉班托塔港前夕，斯里兰卡8月15日得到印度捐赠的第一架海上监视飞机。这艘中国船在斯里兰卡的存在引起华盛顿和新德里的关注。特别是印度担忧该船从事间谍活动。

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中国远望5号勘察船顶着几个卫星接收器于8月16日进入汉班托塔港（Hambantota）的前一天，印度向斯里兰卡捐赠了一架海上监视飞机。这架多尼尔228（Dornier 228）侦查机装载了监测和干扰电子信号的设备。

斯里兰卡总统维克拉马辛格（ Ranil Wickremesinghe）亲自到科伦坡附近的主要国际机场欢迎这架印度海军侦查机的到来。他的办公室说，第二架相同的飞机预计随后抵达。

印度高级专员戈帕尔-巴格莱（Gopal Baglay）在推特上说：“印度和斯里兰卡的安全通过相互理解、相互信任与合作得到加强"。而"捐赠多尼尔228飞机是印度对这一事业的最新贡献"。

这架装载有监测和干扰电子信号设备的飞机是在中国"远望5号"船即将停靠斯里兰卡南部由中国经营的汉班托塔港口前不久交付的。

"远望5号"原定于上周四抵达斯里兰卡，但在印度的反对下，科伦坡要求北京推迟该船的访问。

据印度媒体报道，新德里担心中国会利用这艘船监视印度的活动。据法新社引述官方消息称，美国也表示了关切。

但在上周六，科伦坡突然大转弯，宣布允许该船于周二（8月16日）在汉班托塔停靠，并停留6天。但该船在斯里兰卡专属经济区内不得关闭被自动识别的系统（AIS），且不得在斯里兰卡水域从事“科学研究”活动。

2017年，科伦坡发现自己无法偿还因建造汉班托塔深水港而欠下的14亿美元债务，不得不将这个港口移交给一家中国央企（中国招商局控股港口有限公司），为期99年。

自去年年底以来，拥有2千200万人口的斯里兰卡一直在遭受粮食、燃料和药品的严重短缺的危机，原因是缺乏外汇进口这些基本民生物资。

中国仍然是斯里兰卡最大的双边债权人，持有该国10%以上的外债。

斯里兰卡今年4月中旬违约拖欠了510亿美元外债，目前正在与国际货币基金组织（IMF）就可能的救助进行谈判。

处于严重经济危机中的斯里兰卡，在获得国际货币基金援助的资格之前，需重组债务。北京的支持对此至关重要。

8月4日，在美国众议院议长南希-佩洛西访问台湾后，亲西方的该国总统维克拉马辛哈"重申了斯里兰卡对一个中国政策的坚定承诺"。