中国勘探船进入斯里兰卡港口 印度担心有间谍活动

斯里兰卡/中国/印度

汉班托塔（斯里兰卡）：中国驻科伦坡大使前来欢迎中国研究船，该船于8月16日抵达这个由中国控制的港口。这次访问让印度感到非常不安。

尽管印度和美国担心中国正在从事间谍活动，一艘中国船周二停靠在斯里兰卡由中国经营的汉班托塔港。

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据法新社发自汉班托塔（Hambantota）的报道，中国“远望5号”今天8月16日，停靠在这个港，受到一个传统舞者和鼓手团队及5名议员在红地毯上欢迎，但没有任何高级政要或军乐队到场。

这艘配备了4个巨大卫星天线的白色船只，在顶层甲板悬挂着“中国和斯里兰卡友谊万岁”的横幅，并有身穿白衬衫和黑裤子的男子挥舞着中国和斯里兰卡的旗帜。

“双用途间谍船”

据港口官员说，在与印度、美国和中国协商后，中国"远望5号"被允许停靠，但条件是它在斯里兰卡水域期间“不能进行任何研究”，此外，在斯里兰卡专属经济区内，也“不得关闭其自动识别系统（AIS）”。

中国“远望5号”被一个专业网站介绍为“探索研究”船，但据印度CNN-News18频道报道，它是一艘双重用途的间谍船，用于太空和卫星跟踪，专门侦测“洲际弹道导弹”的发射。

远望5号于7月13日离开中国江阴港，原定于8月11日停靠由一家中国公司经营的斯里兰卡汉班托塔深水港。但在印度人的抗议下，科伦坡不得不推迟该船进港停留。

上周六，经过紧张的外交谈判，科伦坡改变了方向，宣布允许该船停靠在汉班托塔，直到8月22日。

新德里曾警告，勿"对印度的安全和经济利益产生任何影响，（它）将采取一切必要的措施来维护这些利益"。

印度海上监视飞机

在中国远望5号抵达前一天，印度向斯里兰卡提供了一架海上监视飞机。这家多尼尔228飞机装载了监测和干扰电子信号的设备。

本月早些时候，斯里兰卡当局试图向印度保证说，“这艘中国船只是来加油的”，“它在斯里兰卡水域停留期间不会从事任何活动”。

斯里兰卡内阁部长马努沙-纳纳亚卡拉（Manusha Nanayakkara）曾说，中国的研究船已对斯里兰卡进行了18次这样的访问。

中国说，一些国家以“安全关切”为由向斯里兰卡施压是“完全没有道理的”。

一位中国官员在远望5号被允许入港停留之前曾说，“我们敦促有关方面以理性的眼光看待中国的海洋科学研究活动”。

租港99年抵债

印度对中国在斯里兰卡日益增长的影响力感到担忧。多年来，斯里兰卡在发展其“重要基础设施”项目方面欠下了大量债务。

2017年，科伦坡发现自己无法偿还为建造汉班托塔而欠下的14亿美元债务，而不得不将这个港口移交给一家中国公司，为期99年。

目前，中国仍是斯里兰卡最大的双边债权人，持有该国10%以上的外债。

斯里兰卡在4月中旬，违约拖欠了510亿美元的外债，目前正在与国际货币基金（IMF）就可能的救助进行谈判。

法新社说，北京的支持对于斯里兰卡重组其债务，以获得国际货币基金援助的资格，至关重要。