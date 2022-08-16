克里米亚俄军又一基地发生火灾和弹药爆炸

克里米亚/俄军基地

克里米亚俄军位于扬科伊（Dzhankoy）的基地发生火灾和弹药库爆炸2022年8月16日

今天8月16日上午，在俄罗斯吞并的克里米亚半岛，一个俄军基地发生火灾导致弹药库爆炸。一周前，该半岛的萨基俄军机场发生过类似爆炸。

广告 继续浏览后续

俄罗斯新闻社援引一份该国国防部的声明中说，格林尼治标准时间3点15分左右，位于扬科伊（Dzhankoy）北部地区的俄军基地一个临时弹药库发生火灾。火灾引发了弹药爆炸。

法新社的报道说，据前往现场的克里米亚“州长”谢尔盖-阿克谢诺夫称，有两名平民受伤，附近村庄的居民正在疏散中。

阿克谢诺夫在电报群（Telegram）上说，截至格林威治时间6点15分，爆炸仍在继续。

该事件发生一周之前，在克里米亚西部的萨基军用机场内，一个弹药库发生了爆炸，造成一人死亡，数人受伤。

俄军飞机几乎每天都从克里米亚起飞，对基辅控制下的地区的目标进行打击。但该半岛上的几个地区都在乌克兰的射程之内。

乌克兰总统顾问波多利亚克（Mikhailo Podolia）立即在推特上作出反应说，“正常国家的克里米亚是黑海、山脉、娱乐和旅游场地。但俄罗斯占领的克里米亚却意味着弹药库爆炸，以及入侵者和盗贼的高度死亡风险”。