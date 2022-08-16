南早: 中美电子战 解放军跟踪佩洛西座机失败

据南华早报透露：在美军电子系统干扰下，中方未能找到佩洛西访台的座机。当时“几乎所有解放军的电子战设备都无法正常工作，因为它们都被五角大楼派来护送佩洛西的美国飞机打击群的电子系统所干扰”。

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该报8月14日引述军方人士和国防分析人士称，在美国众议院议长南希-佩洛西访问台湾的前后，中国和美国军队陷入了一场侦察和电子战的角力。但中方并非所有的行动都成功。

在佩洛西到访台湾前夕，中国央视CCTV的报道说，中国军方在多个地点动用了海军和空军力量，对8月2日佩洛西及其代表团从吉隆坡飞往台北的美国空军运输机进行"全面跟踪和监视"。该报道援引解放军国防大学少将孟祥青的话说，跟踪的目的是"威慑"。

然而，一位消息人士说，解放军追踪佩洛西座机的努力（用喷气机和055型驱逐舰）失败了。

据该消息人士透露，"解放军部署了一些电子战飞机，如J-16D和军舰，试图找到佩洛西的飞机，但没有成功"。

他解释说，“几乎所有解放军的电子战设备都无法正常工作，因为它们都被五角大楼派来护送佩洛西的美国飞机打击群的电子系统所干扰”。

佩洛西迂回路线

该报道说，在这次飞行中，佩洛西的飞机采取了异常迂回的路线，向东南方向驶向婆罗洲岛的印度尼西亚部分，然后转向北方，沿菲律宾东部地区飞行。

南早引述独立分析家He Yuan Ming（音译何远明）说，中国船只没有发现这次飞行并不奇怪。"即使055型[驱逐舰]的雷达据说有500公里，它在现实世界中的有效范围也会小得多。

“再加上广阔的操作区域以及055型在硬件（能力）和软件（人员）方面相对较新，解放军[海军]巡洋舰无法定位（佩洛西的飞机）应该不奇怪”。

据总部设在北京的南海战略形势探测计划，在解放军围台演习第二天，美国向台湾附近水域派出了至少7架侦察和预警飞机。

部署的飞机包括一架用于导弹侦察的RC-135V和RC-135S，三架P-8A海上反潜机，三架E-3G间谍机和一架U-2S高空侦察机，由六架KC-135加油机提供支持。

南早这篇报道还引述总部设在加拿大的汉和亚洲防务的主编平可夫（Andrei Chang）说，凭借其技术，美国海军很可能意识到解放军在台湾附近水域部署了潜艇，尽管双方对这些船只参与战争游戏保持沉默。平可夫还说，美国很可能在日本和台湾的幕后扮演了一个角色。

追踪中国导弹

他还说，在演习期间，台湾当局说，解放军向该岛北部、南部和东部的水域发射了11枚弹道导弹。

日本说，这些导弹中有五枚落在其专属经济区内，而中国不承认这一地区。

平可夫说，"北京拒绝透露它发射了多少枚弹道导弹，而台北和东京的宣布可被视为对大陆的警告，因为他们能够探测和跟踪解放军的导弹，这是电子战战术的一部分"。

他说，这些导弹会被台湾新竹县的乐山雷达站追踪到。该系统自2013年开始运行，可以探测到从5000公里以外发射的导弹，并详细跟踪运动中的射弹，甚至从2000公里的距离--这个范围涵盖了中国大陆和整个南中国海。

而"乐山的远程预警雷达系统是在美国的协助下建立的，一些美国专家仍然驻扎在雷达中心"。

南早引述第一个消息来源说，解放军和美国军队之间的电子战可以追溯到1995-96年的台海危机，当时美国军队在解放军的导弹试验中干扰了几乎所有的军事雷达系统。

"这是促使中国开发自己的北斗卫星导航系统的关键原因"。他并补充说双方都热衷于衡量对方在该领域的实力。