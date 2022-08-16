推迟12天后，美国空军试射“民兵Ⅲ”洲际弹道导弹

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美国空军8月16日进行了一次非武装洲际弹道导弹的测试，为了避免激化与中国的紧张关系，该测试已经推迟了12天。当地时间8月16日12：49分，美国空军全球打击司令部从加州范登堡太空部队基地发射了一枚配备了测试再入飞行器的“民兵Ⅲ”洲际弹道导弹（Minuteman III ICBM）。

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美国空军全球打击司令部当天发表的声明称：“这次试射是例行和定期活动的一部分，旨在表明美国的核威慑力量是安全、可靠和有效的，以遏制21世纪的威胁并使我们的盟友放心。这样的试验以前已经发生过300多次，这次试验不是当前世界事件的结果。”

据介绍，“民兵Ⅲ”洲际弹道导弹的再入飞行器飞行了大约4200英里，最终抵达马绍尔群岛的夸贾林环礁一带。这些试射验证了洲际弹道导弹武器系统的准确性和可靠性，为确保持续安全、可靠和有效的核威慑力量提供了宝贵的数据。

第576飞行测试中队指挥官克里斯·克鲁斯（Chris Cruise）上校表示：“毫无疑问，我们的‘三位一体’核打击力量不仅是美国国家安全的里程碑也是我们全球盟友的坚强后盾。”他补充说：“这次预定的试射展示了我们国家的洲际弹道导弹部队如何体现我们的武器系统的准备情况和可靠性。它也是一个很好的平台，可以展示我们的战略武器维护人员和我们的导弹机组人员的技能和专业知识，他们为保卫祖国保持着坚定不移的警惕。”

美国空军全球打击司令部表示，“这次测试发射是涉及多个政府合作伙伴的数月准备工作的高潮。执行这一重要任务的空军人员是空军所能提供的最熟练的训练和教育人员的一部分。”

声明称：“洲际弹道导弹界，包括国防部、能源部和美国战略司令部，利用从试射中收集的数据进行持续的力量发展评估。洲际弹道导弹试射计划展示了‘民兵III’的作战能力，并确保美国有能力保持强大、可信的核威慑力，这是美国国家安全和美国盟友及合作伙伴安全的一个关键因素。”

据美国《防务新闻》网站报导，这次试射原定于8月4日进行。但在这一天，白宫在美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi)对台湾进行访问时宣布推迟试射计划。美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比(John Kirby) 当时说，推迟试射是“负责任的做法”，并谴责中方围绕台湾周边海域进行的导弹发射是不负责任的挑衅行为。

约翰·科比在8月4日白宫的新闻发布会上说：“一个强大的、自信的、有能力的核大国可以等上几周进行试验，以不仅仅是在语言上，而且在行动上表明，当我们说我们没有兴趣使紧张局势升级时，我们是多么严肃”。

报导指，这是美军今年第二次推迟试射“民兵Ⅲ”洲际弹道导弹。第一次是在3月，当时美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）下令推迟了另一次试射计划，以避免在俄罗斯入侵乌克兰的早期进一步加剧与莫斯科的紧张关系。