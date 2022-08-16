日美防长电话会谈 强烈谴责中国

日本，美国，国防

日本时间16日上午，日本防卫大臣滨田靖一与美国国防部长奥斯汀举行电话会谈，双方强烈谴责中国发射弹道导弹，并确认日美将密切合作。

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奥斯汀祝贺滨田靖一被任命为防卫大臣，并重申双方要致力于加强日美同盟。

滨田对感染新冠正在疗养的奥斯汀表示慰问。

会谈后滨田说：我们一致强烈谴责中国在本月上旬发射弹道导弹，并确认我们将努力进行密切的无缝合作。”

在上周的日本内阁改组时滨田接任防卫大臣一职，日美防长电话会谈持续了大约 30 分钟。

中国8月4日在台湾周边举行大规模军演，弹道导弹落入日本专属经济区。

此外，滨田表示决心大力加强防卫能力，奥斯汀对此表示欢迎。

另据报道，日本、美国和韩国政府宣布在夏威夷海岸进行了联合导弹防御演习，这表示日本、美国和韩国面对朝鲜和中国的威胁时的一种合作对应的态势。

根据五角大楼亚洲时间16日发表的声明，该演习于本月8日至14日与多边导弹预警演习“太平洋之龙”同时进行，这三个国家的防长6月在新加坡举行的会谈中一直同意进行联合演习。

此次训练的内容包括弹道导弹探测与跟踪训练，以及部队之间的信息传递与共享。

滨田靖一16日在防卫省对记者表示，愿继续深化三国合作。

联合演习自 2012 年以来每两年举行一次，但在 2018 年和 2020 年文在寅政府执政期间日韩关系恶化时没有公开。5月，尹锡悦总统就任，对中国和朝鲜采取了更强硬的立场，并开始扩大与美国的联合演习。

韩国国防部16日在一份声明中说：这次演习的目的是加强我们应对弹道导弹的能力，提高我们执行联合任务的能力。