欧盟-印尼首次举行联合海军演习

欧盟和印度尼西亚在阿拉伯海进行了首次联合海军演习2022年8月14-15日。

欧盟和印度尼西亚于周日和周一（8月15-16日）在阿拉伯海进行了首次联合海军演习，该演习是假想一次潜在的反海盗行动。

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参与这次演习的有印尼海军护卫舰和欧盟海军部队（Eunavfor）的一艘护卫舰，该部队隶属于欧盟在索马里海域打击海盗的“阿塔兰特”海空行动团。

布鲁塞尔和雅加达在他们的声明中说："这次演习以反海盗行动的情景为基础，包括直升机在甲板上降落，在海上进行复杂的战术演练，登上可疑船只和在海上进行加油。

在这次欧盟-印尼联合演习的前几天，印尼与美国和盟国部队数千人举行了联合实弹军演。此前，北京声称对台湾岛拥有主权的紧张局势有所加剧。

在中国军队围绕台湾发起前所未有的战争演习之际，欧盟和印尼在声明中重申了"他们对印度-太平洋地区自由、开放、包容和基于规则的秩序的承诺"。

他们呼吁"尊重领土完整和主权、民主、法治、航行和飞越自由（......）以及国际法规则"。

该报道说，印尼是与中国共产党政权在南中国海存在严重领土争端的东南亚国家之一，其邻国和西方国家认为，北京的这些主张是在挑战海上人员自由流动的原则。

今年2月，面对中国日益增长的实力，27个欧盟成员国加强了与亚太地区国家的伙伴关系，批准欧洲海军在该地区的海域和海峡协调存在。