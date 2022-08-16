美军成功试射民兵III型洲际弹道导弹

美国/军事

美国军方周二表示，已经成功进行新一轮“民兵III型”（Minuteman III）洲际弹道导弹（ICBM）测试。军方的声明显示，这次试验展现了“美国核力量的准备情况，并提供对国家核威慑力量杀伤力和有效性的信心”。

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声明说，美军空军全球打击司令部从加利福尼亚州范登堡空军基地（Vandenberg Space Force Base）发射了一枚“民兵III型”洲际弹道导弹，配备了测试再入飞行器。该洲际弹道导弹的再入飞行器行驶了大约4200英里，最终到达马绍尔群岛的夸贾林环礁（Kwajalein Atoll）。

军方的声明说：“这些试射验证了洲际弹道导弹武器系统的准确性和可靠性，为确保持续安全、可靠和有效的核威慑力量提供了宝贵数据。”

由波音公司制造的可携带核弹头的“民兵III型”导弹是美军目前唯一的陆基洲际弹道导弹，是美军战略武器库的重要成员。该导弹射程超过9660公里，飞行速度约为每小时24000公里。

声明说，测试期间，来自美国国防部、能源部和美国战略司令部的洲际弹道导弹团队，利用从试射中收集的数据进行持续性力量发展评估。洲际弹道导弹试射计划展示了“民兵III型”的作战能力，并确保美国有能力保持强大、可信的核威慑力，这是美国国家安全以及美国盟友和合作伙伴安全的一个关键因素。

《华尔街日报》引述美国官员报导说：拜登政府曾推迟“民兵III型”洲际弹道导弹试射，当时是众议院议长佩洛西访台后，中国开始在台湾周边海上军演之际。现在，国会议员仍持续造访台湾，解放军的演习也没停止，国防部周二发表声明，成功进行了“民兵III型”洲际弹道导弹的试射。