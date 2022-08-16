美军高官:中国向台湾上空发导弹是“不负责任”的 必须反对

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一位美国海军高级指挥官周二说，中国最近在台湾上空发射导弹，是"房间里的大猩猩"行为，不负责任，必须反对。该指挥官还说，中国的导弹擦过了国际航道。

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美国第七舰队副司令卡尔-托马斯（Karl Thomas）周二在新加坡举行的圆桌会议上表示，中国在台湾上空发射导弹的决定必须受到反对，因为这是"不负责任的"。他并说这些导弹射击擦过了国际航道。

目前美国第七舰队副司令卡尔-托马斯正在新加坡与东南亚国家展开海上演习。据法新社说，美军第七舰队驻扎在日本，是华盛顿在太平洋地区海军存在的一个关键部分。

另据南华早报报道，美国第七舰队副司令卡尔-托马斯在新加坡会议上说，必须对中国在台湾上空发射导弹加以反对，否则"房间里的大猩猩"的行动将成为新常态。

法新社说，卡尔-托马斯将中国对台湾的威胁与在南中国海的行为方式相提并论说，"如果你不反对（中国对台湾的行动），那么一下子就会变得像南中国海的岛屿一样，（这些岛屿）现已成为中国的军事前哨"，在上面“部署了导弹、大型飞机跑道、机库、雷达、监听站”。

美国众议院议长南希-佩洛西和美国国会议员在两星期前访问台湾，引起中国政府的愤怒。北京在佩洛西离台第二天，在台湾周围发起了史上最大规模的军事演习：在五天内，中国军队部署了军舰、导弹和战斗机，模拟对该岛进行封锁。

法新社说，中国共产党政权将台湾视为其领土的一部分，表示有朝一日它将"统一"台湾，如有必要，可使用武力。

然而，对于北京这场威胁台湾的大规模军事演习，大多数台湾公众却显得无动于衷。据周二公布的台湾民意基金会的数据，45%的受访者说他们完全不害怕，33%的人说他们对演习不是很害怕。5%的人说他们非常害怕。