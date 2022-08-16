[视频] 伊朗核协定：伊朗回复欧盟提议

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伊朗外交官阿里·巴格尔·卡尼（Ali Bagheri Kani）于奥地利维也纳参加有关核协议的磋商，2022年8月4日

在一系列磋商谈判后，欧盟方面提出了“最终文本”，希望以此打破僵局重启伊核协定。伊朗方面于本周一回复了欧盟方面的提议。

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由于各方始终没能达成共识，重启2015年签署的《维也纳协议》（Vienna Agreement）始终陷入僵局。面对伊朗方面和美国方面对各自诉求的坚持，欧盟始终希望可以推动协议最终达成。

在这样的背景下，8月4日于奥地利首都维也纳，各方谈判代表再次就各自关切的问题展开了磋商。美国方面坚持伊朗核协议只应该专注于有关伊朗核项目的相关问题，不应该涉及到包括针对伊朗革命卫队的制裁在内的，由于其他问题而产生的制裁。而伊朗方面，在吸取了2018年时任美国总统特朗普宣布单方面退出协议后并重新施加制裁的教训后，希望可以设置强制性条款，来保证协议的延续性。

欧盟方面今早回复，确认已经收到伊朗方面的书面回复。并且正在与协议的其他签署国进行咨询以期尽快达成共识。

伊朗方面参加磋商的顾问默罕默德·马兰迪（Mohammad Marandi）发布推文称“我不能保证我们会达成一个协议，但比起以前我们离得更近。”

但美国方仍未就协议，以及协议达成后解除对伊朗的制裁做出更加明确的表态。在周一的新闻发布会上，美国国务院发言人仅仅表示目前美国方面与欧盟外交和安全政策高级代表，也是召集此次最新一轮磋商的何塞普·博雷利 (Josep Borrell)“保持联系”。

详情请点击收看法国电视24台（France 24）的报道：

伊朗外交官阿里·巴格尔·卡尼（Ali Bagheri Kani）于奥地利维也纳参加有关核协议的磋商，2022年8月4日 AFP - ALEX HALADA