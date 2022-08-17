英国批准莫德纳新冠二价疫苗：可一石击二鸟

疫苗

这款率先在英国获准用作加强剂的疫苗名为 Spikevax，被称为二价疫苗（bivalent vaccine），由美国制药公司莫德纳研发,可同时预防新冠病毒原始毒株和奥密克戎变异毒株疫苗。

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英国药监局（MHRA）15日批准莫德纳研发的一次性新冠二价疫苗，前提是用于成人的加强针接种。据英国药监局MHRA表示，临床试验结果显示，莫德纳二价疫苗对原始毒株和奥密克戎（BA.1）毒株都产生了强烈免疫反应，于是决定予以批准。

据莫德纳6月的临床试验数据显示，用这款新疫苗进行第四剂接种，针对奥密克戎病毒的中和抗体数量增加了8倍。新研发的疫苗对目前全球的优势毒株“BA.4”和“BA.5”等其他奥密克戎变种都表现出极佳的免疫反应。

莫德纳公司官网资料显示，对437人的试验结果表明，升级版的疫苗是安全的，对原始病毒和较新的奥密克戎亚型变异株都提供了更好的免疫保护，而副作用与初始版疫苗相同。

英国《金融时报》（FT）报道称，莫德纳在获批的几个月前就开始生产新疫苗，因此有望在两周内实现供应。上月初，莫德纳向英国、澳大利亚、加拿大和欧盟（EU）监管机构提交了新疫苗的数据，预计近期还将在其他国家获得批准。

英国《每日电讯报》引述莫德纳英国分公司总经理的话说，莫得纳mRNA疫苗的设计为日后添加其他毒株或变异株提供了空间，可以灵活处理，在保留原始病毒株的基础上添加新的毒株或变异株。

莫德纳希望到明年冬季时能研发出一款跟流感疫苗结合的二价疫苗：新冠-流感疫苗，到2024-2025年冬季研发出针对新冠、流感和呼吸道合胞病毒（RSV）的“三合一”疫苗。

其他医药公司也在展开针对奥米克戎及其亚型株的疫苗的研发，包括辉瑞、中国科兴和国药集团。