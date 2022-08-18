英国首次以国安为由叫停港企收购案 涉软件开发公司

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英国政府以国家安全为由，叫停香港超橙控股有限公司提出的收购案。这是继英国首次以《国家安全和投资法》叫停一间中国企业的收购案后，再以该法案叫停在中国香港特区注注册的公司的收购案。美国传媒彭博通讯社形容，有关决定反映英国会继续采取强硬立场，避免中国切入其经济。而保守党人权委员会委员裴伦德(Luke de Pulford)认为，英国阻止「中国一员」收购英国公司，意义重大。

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英国商业能源及工业策略部当地时间17日公布叫停收购的最终决定，指香港超橙控股有限公司(Super Orange HK Holding Limited)提出全面收购英国软件开发公司Pulsic Limited，但商务大臣关浩霆(Kwasi Kwarteng，有音译为夸西·克沃滕)指出，涉事英国公司拥有尖端的电子设计自动化知识产权、技术及产品，可增强国防和技术能力，包括可用于军事用途的集成电路建设，而收购将令上述合资格实体和资产转移给收购方，形成国安风险。他形容，终止收购案是必须且符合缓解国家安全风险的需要。

根据网上商业数据库，超橙公司于去年8月成立，属私人股分有限公司，但网上未见该公司的网页；至于Pulsic有限公司则在2000年创立，总部设于英国碧仙桃(Bristol)，在英美日三国设有办事处，有44名员工。Pulsic暂未对事件置评，亦不知收购涉及的金额。

英国政府今年初起实施《国家安全和投资法》，容许当局介入商业交易，以防止竞争对手取得具有战略意义的技术。当局上月首次引用法例，阻止北京无限视觉科技有限公司购买曼彻斯特大学与视觉传感技术相关的知识产权。

被视为亲华的关浩霆，在参与首相选举战后期表现得对华强硬，与其对手、英国外相卓慧思(Liz Truss)的立场靠近，《彭博》在今天的叫停收购报道中指出，卓慧思早已发出警告，英国不应策略性地倚赖中国，并扬言会大力打击TikTok，而商务大臣关浩霆的决定，显示随着中英就人权、国防和安全事务而令关系变差之时，英国会继续避免让中国切入其经济，秉持约翰逊政府阻止中国的华为参与英国5G网络发展的趋势。

报道续称，等待英国政府作出类似决定的案例将陆续有来，因为商务部正就中国上海上市公司闻泰科技控制的荷兰安世半导体（Nexperia）收购英国新港晶圆厂（Newport Wafer Fabrications）展开国家安全调查，9月会有结果。新港晶是英国最大的半导体生产商。另外，亦有国会议员要求停止向一中国公司购买闭路电视镜头。