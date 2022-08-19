印尼总统：习近平和普京将出席11月中旬举办的G20峰会

印尼/中国/俄罗斯/G20峰会

2022年6月30日星期四，俄罗斯总统弗拉基米尔-普京（右）和印度尼西亚总统佐科-维多多在俄罗斯莫斯科的克里姆林宫会晤后举行联合新闻发布会。

印尼总统佐科·维多多表示，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京都计划出席11月15，16号在巴厘岛举行的20国集团（G20）峰会。

广告 继续浏览后续

如果中俄两位领导人成行，届时将与美国总统拜登等民主国家领导人同时出席峰会，而目前华盛顿与莫斯科和北京的关系因乌克兰战争和台湾问题的紧张而处于低谷。

莫斯科自入侵乌克兰以来一直处于孤立状态，而习近平则自从新冠疫情爆发以来都一直没有出访国外。因此对他们是否出席11月在印尼举办的20国集团峰会一直有疑问。印度尼西亚官员说，总统的声明似乎证实了这两位国家元首将出席峰会。

目前担任20国集团主席国的印尼总统佐科·维多多在接受彭博社采访时表示，两位领导人都将亲自出席峰会。彭博社报道引述佐科-维多多的话表示： "习近平会来的"，普京总统也告诉我他会来。"

法新社报道，雅加达在4月宣布邀请普京参加峰会后，一直受到西方的压力，要求将普京排除在峰会之外。克里姆林宫官员在6月表示，普京先生已经接受了佐科·维多多的邀请，前提是与新冠疫情有关的卫生状况允许他亲自出席。

雅加达在乌克兰问题上一直保持中立立场。佐科·维多多今年早些时候访问了基辅和莫斯科。

佐科·维多多7月底也曾到北京访问，成为疫情以来罕见被中国国家主席习近平接见的外国领导人。中国官媒报道称，习近平表示中方全力支持印尼主持召开G20领导人峰会。

美中关系因为台湾议题紧绷，佐科·维多多不认为紧张情势将扩散到南海，称各国应把焦点放在粮食、能源与疫情危机。他表示，东南亚国家希望富有国家提供资金协助转型到再生能源，并参与投资推动他们的国家经济成长。

根据知情人士，中国官员正在规划国家主席习近平11月出访东南亚，并与美国总统拜登面会。

华尔街日报报导，这次如果成行，将是习近平近3年以来首度国际之行，也是拜登就任美国总统以来两人首度面对面会晤。中国官员为习近平出访做准备，显示69岁的习近平对于今秋召开的5年一度中国共产党第20次全国代表大会有信心。

参与准备的官员指出，这位中国领导人预料在完成20大后，可能参加11月15至16日在印尼峇里岛举行的20国集团（G20）领袖峰会。

中国官员指出，G20峰会结束后，习近平预期将前往泰国曼谷参加亚太经济合作会议（APEC）领袖峰会。

印度尼西亚外交部发言人Teuku Faizasyah告诉法新社，俄罗斯和中国 "收到了邀请，并表示他们将出席 "这次峰会。他补充说，这是 "我们非常希望的事情"。

佐科·维多多先生的办公室主任拒绝对印尼总统的言论发表评论，他的国务秘书没有回应法新社的请求。

印度尼西亚还邀请乌克兰总统沃洛季米尔-泽伦斯基参加峰会。乌克兰领导人说，他的国家不是20国集团的成员，他将出席，至少是虚拟出席。