中国-伊拉克：石油换基建关系坚若“水泥”或有债坑

中国/伊拉克

中国介入伊拉克以满足激增的能源需求和外国投资需要，并根据2019年"石油换基建"协议，扩大在伊拉克的存在。

在经历数十年战争的伊拉克，中国正通过“石油换基建”和“一带一路”扎根发展。不过巴格达被担心可能陷入债务深坑。

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法新社8月22日发自巴格达的报道说，伊拉克石油资源丰富，但基础设施落后，该国正在成为中国的据点之一，中国甚至通过大规模建设动摇了西方国家在该国的特权地位，并有可能使巴格达陷入债务困境。

中国在伊拉克已经存在很长时间，最近，中国随着自身对能源需求的激增，在伊拉克的项目开始多样化。

华盛顿中东研究所（MEI）的约翰-卡拉布雷斯（John Calabrese）说，经过40年的战争（从两伊战争开始），伊拉克"迫切需要外国投资，特别是在能源基础设施方面"的投资。

据伊拉克总理顾问穆扎尔-萨利赫（Muzhar Saleh）说，中国已经介入：现在中国成为伊拉克原油的最大买家，其购买量占巴格达每天出口80万桶石油的44%。

在伊拉克南部，中国石油天然气公司与法国道达尔能源公司和马来西亚国家石油公司一起经营哈法耶（Halfaya）油田。

据中国驻伊拉克大使崔巍最近坚称，这只是"中国的开始"，据中国大使馆的说法，2020年的贸易额超过300亿美元。

华盛顿中东研究所的卡拉布雷斯先生说，这些贸易交流显示"中国展示其潜力、擦亮其形象，并在一个由西方，特别是美国主导的国家牢牢扎根"。

一带一路

法新社介绍说，伊拉克是北京"一带一路"大型项目的合作伙伴之一，该项目旨在发展陆上和海上基础设施，以更好地连接中国与亚洲、欧洲和非洲。

但西方认为这一倡议是中国对贫穷国家施加影响的工具。他们批评中国鼓励“过度举债”，怀疑中国行事腐败，并谴责中国不尊重人权。

中国外交部一名发言人告诉法新社，"中国积极参与了伊拉克的经济重建"。该发言人继续说，巴格达是"一带一路"的一个"重要伙伴"。

上海复旦大学绿色金融与发展中心的Christoph Nedopil指出，在包含21个阿拉伯国家，价值数十亿美元的大型开发项目中，2013年至2022年，伊拉克是中国在能源领域的"第三大合作伙伴"。

为了利用基础设施建设的暴利，中国在2019年与伊拉克签署了一份雄辩的"石油换建设"的协议。

例如，在该国南部的纳西里亚（Nassiriya），中国电力建设集团正在建造一所学校。巴格达选定中国电力建设集团和中技公司在两年内建造一千个学校。最终该项目将建造8000所学校和一个机场。

汉语课

伊拉克通过每天向中国交付10万桶石油来支付"石油换建设"项目的费用。这方面的收入被规定专门用于资助中国公司开发的项目。

伊拉克总理办公室发言人海德尔-马吉德（Haider Majid）解释说，作为交换，中国公司必须雇用"提供劳动力和原材料"的伊拉克公司。

但中东经济调查（Middle East Economic Survey）的研究员耶萨尔·马勒基（Yesar Al-Maleki）警告说，"这些分包商中的大多数都不很出名"。他提到"有关公司与政治的联系，因此有腐败风险"的传言。

他继续说，风险在于伊拉克人将会"滥用""石油换建筑"项目，将其用于"无用的项目"。"他们会像许多非洲国家一样，最终负债累累"。

中国也在吸引那些去中国做生意的伊拉克人。伊拉克-中国友好协会了解到这一点，最近开始提供普通话课程。

萨贾德-卡扎兹(Sajjad al-Kazzaz)是一名教师，他在中国学习时，学会了汉语。他解释说：“当我回到巴格达时，我意识到许多人想学习中文”。

他的大多数学生都是商人，如从中国进口电子产品的莱思-艾哈迈德（Laith Ahmed）。

他告诉法新社："当我去那里时，我发现很难沟通，因为大多数中国人不会说英语。

因此，没有等待，他开始学习普通话。他说，这项投资已经得到了回报，因为"中国产品正在涌入伊拉克市场。