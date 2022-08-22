俄联邦安全局指控乌克兰女特工谋杀杜金之女

俄罗斯/杜金之女/谋杀

俄调查人员在杜金之女 Darya Dugina 的汽车爆炸现场。2022年8月 21日

俄罗斯联邦安全局（FSB） 周一8月22日指控乌克兰女特工谋杀了俄极端民族主义理论家杜金的女儿，然后逃往爱沙尼亚。乌克兰否认参与这起谋杀。

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据路透社引述俄媒报道，俄罗斯联邦安全局周一（8月22日）指控乌克兰特工杀害了俄罗斯极端民族主义者的女儿达里亚·杜吉娜(Darya Dugina)。

俄罗斯调查人员称，杜吉娜的父亲是著名的理论家亚历山大·杜金（Alexander Dugin），她于周六晚上因疑似爆炸装置炸毁了她驾驶的丰田陆巡而丧生。乌克兰否认参与这起谋杀。

俄罗斯联邦调查局表示，这次袭击是由一名出生于1979 年的乌克兰妇女实施的。

据俄罗斯新闻机构发表的 俄罗斯联邦安却据的声明称，这名妇女和她十几岁的女儿于7月抵达俄罗斯，并花了一个月的时间准备袭击，她在同一个住宅区租了一套公寓，并研究了杜吉娜 Dugina 的生活方式。

据俄媒援引俄罗斯联邦安全局的话说，袭击者上周六晚上参加了莫斯科郊外的一个活动，杜吉娜和她的父亲杜金也参加了该活动，然后对杜吉娜的汽车进行了"受控爆炸"，并从俄罗斯逃往爱沙尼亚。

基辅没有立即对俄罗斯联邦安全局的声明作出回应。

达里亚·杜吉娜的父亲亚历山大-杜金是一个极端民族主义思想家，他主张通过暴力将所有俄语地区和其他地区统一在一个巨大的新俄罗斯帝国中。

经常出现在俄罗斯国家电视台的达里娅-杜吉娜赞同她父亲的想法，并支持俄罗斯侵略乌克兰的"特别军事行动"，而这场侵略战争被基辅和西方将其视为一场帝国式的征服战争。

周三8月24日将是俄罗斯军队越过边界入侵乌克兰六个月。

杜金在俄罗斯的影响力和与普京总统的亲近程度一直受到普遍猜测。一些俄罗斯观察家认为他对莫斯科的外交政策有很大的影响力，并说他帮助普京奠定了知识基础，使其采取更积极和扩张主义的外交政策。其他人则表示，他的影响和作用很小。这位60岁的人从未担任过克里姆林宫的正式职务。

杜金没有回答路透周日通过电子邮件发给他的问题，他的地址列在他创立的国际欧亚运动的网站上。

乌克兰总统泽连斯基的顾问波多利亚克否认基辅与此案有关。他昨天在乌克兰电视台上说“当然，乌克兰与此无关，因为我们不是一个像俄罗斯联邦那样的犯罪国家，而且我们也不是恐怖主义国家”。