北京回应美国印第安纳州州长访台湾

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台湾总统蔡英文在美国印第安纳州长埃里克-霍尔科姆访问台北期间坐着听他讲话。2022年8月22日。

中国外交部一位发言人今天8月22日就美国印第安纳州长埃瑞克·霍尔科姆（Eric Holcomb侯康安）率团访问台湾做出反应称，中方已向美方提出“严正交涉”。

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中国外交部网站今晚（20:48）公布一位匿名发言人对美国印第安纳州长，共和党人埃瑞克·霍尔科姆访问台做出的回应。该发言人说，“台湾是中国领土不可分割的一部分”。台湾问题是中美关系中最重要“最敏感”“最核心”的问题。“中方一贯坚决反对美以任何形式、任何名义与台开展官方交往”，并说，已就美国印第安纳州州长霍尔科姆“窜台”向美方提出“严正交涉”。

该发言人重申说，“中方敦促美有关方面恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止与台一切形式官方往来”。

美国印第安纳州长埃瑞克·霍尔科姆率领代表团8月21日晚间抵台，今天8月22日与台湾总统蔡英文会面。这是继美国联邦众议员议长南希-佩洛西8月初访台后，本月第三个到访台湾的美国代表团。此前，一个美国国会两党5人代表团到访了台湾。

据本台驻台北特约记者陈民峰报道，今天蔡英文向美国印第安纳州访问团承诺：“台湾有能力也有意愿加强与民主伙伴合作，共同建构「民主芯片永续供应链」，一起维护共享价值，创造更多繁荣。

此外，美国印第安纳州长埃瑞克·霍尔科姆还拜会了台湾半导体厂商代表，并与台湾经济部签署一份经贸合作备忘录，重点合作领域包括半导体、生技、再生能源等。