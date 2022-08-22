基辅：俄罗斯希望和乌克兰谈判，为的是赢取时间

俄罗斯/乌克兰

基辅当局称，俄罗斯希望和乌克兰谈判以便为新的攻击做准备。

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法新社从基辅报道，乌克兰总统府的一名顾问周一告诉法新社说，俄罗斯正寻求与乌克兰进行新的谈判，以便有时间恢复其军事能力并发动新的进攻。

米哈伊洛·波多利亚克（Mikhaïlo Podoliak）在莫斯科发动的战争即将进入第7个月的时候表示，几个星期以来，克里姆林宫“一直在试图说服乌克兰进行谈判”，以便“在被占领的乌克兰领土上维持现状的同时，冻结冲突”。他补充说，俄罗斯“通过不同的中间人传递它的提议”，但米哈伊洛·波多利亚克没有说出这些中间人是谁。

不过，根据基辅当局，目前与俄罗斯不存在任何政治接触。

土耳其总统埃尔多安8月初会见了俄罗斯总统普京，然后于上星期五到乌克兰访问，这是埃尔多安自战争爆发六个月以来第一次访问乌克兰。埃尔多安多次宣布自己准备在基辅和莫斯科之间扮演中间人的角色。

根据波多利亚克，乌克兰方面认为，莫斯科实际上是“不希望认真进行和平对话的”，而是在寻求在对乌克兰发起“新的攻势”之前，让“其军队获得休息”。

法新社指出，基辅当局拒绝一切谈判解决被俄罗斯占领的领土以及东部被亲俄分裂分子控制的领土和2014年被俄罗斯吞并的克里米亚。

在战争的最初几个星期，基辅和莫斯科之间的首批谈判没有取得任何结果。