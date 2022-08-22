日本首相、大臣、议员相继感染新冠

日本，新冠疫情，政治

据日本政府公告称，岸田首相从20日周六晚上开始出现轻微发烧和咳嗽等症状，午后新冠检测结果阳性。

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目前，岸田首相正在首相官邸休养，仅与夫人裕子等部分家庭成员有密切接触，目前感染途径不明。

岸田首相在本月15日结束公务后，正在放暑假，原定于本月8月22日起恢复公务，但是目前需要修养到月末，可能会考虑在网上处理公务。

因为感染新冠，岸田首相将不会出席本月27日和28日在突尼斯举行的非洲发展会议（TICAD），预计将考虑在线参加。

在22日上午的记者会上，内阁官房长官松野博一谈到了22日上午感染新型冠状病毒的岸田文雄首相的症状时表示：21日还有微热和咳嗽的症状，今天已经退烧，还有一点咳嗽。他说：“将很快使用远程办公环境，可以说几乎可以按照预定执行公务。”，并表示岸田将于31日去首相官邸办公。

虽然日本感染状况正在不断恶化，连续四周新增感染人士占世界首位，但是岸田文雄首相近日来仍继续与他人会餐。 官房副长官矶崎仁彦解释说：“根据东京都政府等的要求，利用具有彻底感染预防措施的认证饭店，并彻底贯彻戴口罩等基本措施。”

目前岸田第二次改组内阁已有首相和其他两位大臣感染新冠。内阁府8月15日宣布，负责地方振兴和冲绳北方领土的大臣冈田直树感染了新型冠状病毒，由于他没有症状，将在家中待机并远程执行力所能及的公务。据内阁府称，冈田直树14日用抗原检测试剂盒进行了两次检测，两次均为阳性。冈田最后一次去办公室是12日，办公室内没有密切接触者。 15日，他取消了出席内阁会议和全国战殁者追悼会。

农林水产省12日宣布，农林水产大臣野村感染了新型冠状病毒。 同日下午，他接受了PCR检测，被确认为阳性，他没有症状，正在家中修养。

到8月12日为止，日本众参两院已有145名议员感染过新冠，超过20%的国会议员感染过新冠。