泽连斯基在独立日前呼吁警惕俄罗斯干出“特别丑陋”的事情

乌克兰/俄罗斯

导弹击中乌克兰米科拉伊夫州沃兹涅先斯克镇的一栋五层住宅楼：9平民因这次袭击受伤2022年8月20日。

在乌克兰独立日到来前夕，乌克兰总统泽连斯基呼吁国际社会警惕俄罗斯干出“特别丑陋”的事情。8月24日具有双重象征意义：乌克兰从前苏联独立31周年，也是该国抗俄战争进入第7个月。

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俄军周一继续在乌克兰多个地区发动攻势，据路透社8月22日报道，炮弹如雨点般落在欧洲最大的核电站扎波罗热附近的城市尼科波尔，而黑海港口敖德萨附近则在昨天周日遭到导弹袭击。

乌克兰总统泽连斯基昨天呼吁大家提高警惕，他称，莫斯科可能会在周三8月24日乌克兰独立日之前，尝试干出“特别丑陋的事情”。

乌克兰许多城市已被炸成废墟。预计乌克兰人不会在周三独立日上街游行，或组织露天纪念活动。

美法德英四国首脑昨天就俄军占领的乌克兰扎波罗热核电站安全问题进行磋商时表示，"同意继续支持乌克兰抵御俄罗斯的侵略"。

泽连斯基说，他已经与法国总统马克龙讨论了“所有威胁”，并已向包括土耳其总统埃尔多安和联合国秘书长古特雷斯在内的其他领导人发送了消息。

泽连斯基在他的夜间视频讲话中说，“乌克兰的所有合作伙伴都已获悉俄罗斯这个恐怖国家本周可能干出什么事情”。

马里乌波尔又有捍卫者

他还表示，如果俄罗斯继续计划在马里乌波尔试图俘虏乌克兰的捍卫者，那么，它将违反国际规则，基辅将切断谈判。

泽连斯基继续说，“如果这种卑鄙的表演继续进行......将是谈判不再可能的界限”。将“不会再有对话了”。

据英国《金融时报》周日发表的一篇文章援引莫斯科驻日内瓦联合国大使加蒂洛夫的话说，土耳其总统埃尔多安曾试图促进对话。

但他否认了有关“泽连斯基与俄罗斯总统普京会谈”的猜测，他称“没有任何实际的平台可以举行这个会面”。