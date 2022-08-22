蔡英文会见侯康安称愿共建「民主芯片永续供应链」

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蔡英文总统府会见到访得美国印第安纳州州长Eric Holcomb，听取他的发言, 2022年8月22日.

台湾总统蔡英文今天在总统府会见美国印第安纳州州长侯康安率领的（Eric Holcomb）访问团。蔡英文说，经济安全是国家安全与区域安全的重要支柱，台湾有能力也有意愿加强与民主伙伴合作，共同建构「民主芯片永续供应链」，一起维护共享价值，创造更多繁荣。

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蔡英文会见侯康安一行的时候说，这个月9日，美国总统拜登签署芯片法，增加对半导体研发制造的投入，也提升供应链的安全。随着法案的通过，印第安纳州可望成为美国半导体产业新兴的科技中心，印第安纳州重要的学府普度大学，也刚成立科技外交中心，并设立了半导体学程。

蔡英文指出，这个发展方向与台湾不谋而合，台湾的半导体产业已经在全球供应链占有关键地位，更与大学合作，创造四大半导体学院，加速培养新世代的高科技人才。

蔡英文说，经济安全是国家安全与区域安全的重要支柱，台湾有能力、也有意愿加强与民主伙伴的合作，共同建构「民主芯片的永续供应链」，要一起维护共享的价值，创造更多的繁荣。

她也提到，全球威权主义持续扩张，台湾也面临中国在台海周边的军事威胁，此时此刻，民主阵线的盟友更要团结，加强各领域的合作。

侯康安则指出，当双方经济一起成长时，一定可以与台湾形塑战略伙伴关系；他说，「在这个时间点要慎选伙伴，合作伙伴是谁非常重要。」

侯康安说，印第安纳州是全美FDI外国直接投资额最大的州，台湾有十大企业都在印第安纳州FDI的投资行列，联发科也是其中之一。

他说，印第安纳州致力于打造坚韧的未来经济，尤其是要运用与台湾这种坚实的伙伴关系与渊源，他认为，随着台湾做为印第安纳州的伙伴，一定可以对未来进一步创新，打造全球解决方案。

侯康安说，印第安纳州将与台湾签署的备忘录，会做为经济伙伴关系重要基础，让彼此在许多关键产业进一步合作，例如半导体、生化、科技、尖端制造等方面。

这个访问团昨晚抵达台湾，预计访问四天，预定24日离开台湾。访台期间除了会见蔡英文外，将接受外交部长吴钊燮款宴，拜会政府机关，及台湾的高科技企业界领袖；并见证印第安纳州普度大学，与台湾的阳明交通大学和成功大学分别签署学术交流备忘录。