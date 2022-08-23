俄罗斯为死于汽车爆炸的“帝国主义思想家”之女举行葬礼

俄罗斯/杜金之女/汽车爆炸

支持侵略乌克兰的俄罗斯民族主义理论家亚历山大-杜金（左）出席他女儿达里娅-杜金娜的最后告别仪式2022年8月23日莫斯科。

法新社说，在俄罗斯为“亲克里姆林宫的帝国主义思想家”的女儿举行葬礼之际，俄外长拉夫罗夫呼吁对造成此女在汽车爆炸中死亡的凶手"毫不留情"。

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据法新社发自莫斯科的报道，周二（8月23日），数百人聚集在莫斯科，参加一名支持侵略乌克兰的极端民族主义思想家的女儿的葬礼，她在汽车爆炸中丧生，莫斯科将这次袭击归咎于基辅。但基辅否认。

上周六晚间，达里娅-杜吉娜（Daria Douguina）驾驶的汽车在莫斯科附近一条公路上发生爆炸，她被炸死，卒年29岁。

法新社说，达里娅-杜吉娜是一名记者和政治学者，其父亚历山大-杜金（Alexandre Douguine）是宣传帝国主义理论的极端民族主义思想家和作家。杜吉娜与其父一样，也是俄罗斯侵略乌克兰的坚定支持者。

法新社记者今天看到，包括家庭成员和政界人士在内的数百人聚集在达里娅-杜吉娜的棺材前，棺材上方挂着她微笑的画像。

达里娅-杜吉娜的父亲杜金颤抖着说：“她是在前线为国家、为俄罗斯而死的”。“前线就在这里”。

在杜吉娜死后不到48小时，俄罗斯安全部门（FSB）周一表示，他们得出结论，这次袭击是由乌克兰情报部门准备和实施的。但基辅否认有任何参与。

俄罗斯总统普京在唁电中赞扬杜吉娜是“具有真正俄罗斯心”的杰出人才，并谴责这起"卑鄙、残忍的罪行"过早地结束了她生命"。普京还追授她一枚非常重要的勇气勋章。

60岁的亚历山大-杜金是"欧亚主义"的倡导者，据法新社说，这种“帝国主义”学说主张“在俄罗斯的领导下”，建立一个欧亚联盟。

自2014年以来，亚历山大-杜金一直是欧盟的制裁对象。作为一个媒体人和多面手，他在欧洲部分极右派中具有影响力。

杜金被一些媒体称为"普京的大脑"，有时被认为与普京关系密切。但后者从未公开支持过他，许多观察家把他在克里姆林宫的影响力看得很重。