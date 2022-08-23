德国计划对乌提供价值逾5亿欧元的武器援助 瑞典、斯洛伐克承诺追加援助

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德国政府发言人8月23日在总理朔尔茨（Olaf Scholz）访问加拿大期间表示，德国准备在2023年对乌提供超过5亿欧元的武器，帮助乌克兰抵御俄罗斯的持续入侵。据了解，德国将再向乌克兰援助三套Iris-T防空系统、十几辆装甲救援车、20辆皮卡式火箭发射器、精确弹药和反无人机装置等军事物资。

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德国政府发言人表示：“这是实现乌克兰武装力量可持续现代化的一个步骤。”朔尔茨最近曾承诺向乌克兰提供进一步的大规模财政和军事支持。今年早些时候，德国在是否应该向乌克兰提供武器的问题上纠结了很久，导致长期拖延援助，在国内外都受到了大量批评。

朔尔茨周二在与加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）出席联合记者会时发言表示：“几十年来，我们一致认为，一个国家为了征服部分或全部领土和移动边界而入侵邻国的情况不应该再发生。俄罗斯战争对过去几十年的这种理解提出了质疑，因此对世界和平构成了如此巨大的威胁。最近几天，我们一起反复表达了这一点，并将继续这样做。”

朔尔茨说：“对我们来说，至关重要的是，我们要尽一切努力支持乌克兰。我们通过提供武器、提供财政资源、在七国集团和与我们所有的朋友和伙伴一起工作，但也通过组织非常具体的支持来做到这一点。”

朔尔茨在发言中还提及：“我们将继续提供我们在过去几个月中已经制定的支持。这是对乌克兰的财政支持，乌克兰也必须应对国家经济和税收方面的重大挑战，在这种情况下，乌克兰的经济和税收已经无法正常发展。这就是为什么我们致力于履行我们的财政责任。”

朔尔茨说：“当然，这也适用于支持乌克兰的防御性斗争。这都是关于武器的问题，也是关于在支持乌克兰方面不断进行新的密切合作，提供它所需要的东西，还有在训练士兵方面。像过去一样，我们将在未来继续紧密合作。”

据德国之声报导，德方现已加快了对乌克兰的军事援助。德国政府说，其已向乌克兰提供了15门猎豹式防空坦克（Gepard）、10门自走炮、多辆装甲运兵车、数百套便携式防空系统，以及一系列其他致命和非致命援助。另据德国基尔世界经济研究所的统计，德方迄今已承诺为乌克兰提供价值7亿欧元的武器和装备，另有5亿欧元被指定用于资助购买军事物资。

斯洛伐克国防部长纳德（Jaroslav Nad）周二还表示，斯洛伐克将向乌克兰援助30辆BVP-1步兵战车，该国则将从德国获得15辆豹式坦克。纳德在斯洛伐克首都布拉迪斯拉发与德国国防部国务秘书齐默（Benedikt Zimmer）会谈后说：“我非常高兴，斯洛伐克将能够捐赠30辆BVP-1步兵战车并从德国获得15辆豹2-A4坦克。”

纳德说，这笔对乌援助还包括弹药、备件和复杂的军训计划。斯洛伐克此前已经向乌克兰捐赠了S-300防空系统、米系列军用直升机、自行榴弹炮和“冰雹”多管火箭炮。

斯洛伐克还暗示，可能向乌克兰提供苏联时代的米格-29战斗机，由于捷克和波兰已经同意对斯洛伐克的领空进行联合巡逻，其计划在本月将这些战斗机停飞。

此外，瑞典首相安德松(Magdalena Andersson)周二在参加“克里米亚平台峰会”发表讲话承诺，瑞典政府不久将提出进一步的全面支持计划，以加强乌克兰的复原力。

安德松在讲话中说：“我们必须保持团结，在当下和长期内支持乌克兰。我们必须确保国际社会继续以协调和有原则的方式作出反应，阻止俄罗斯的侵略，并追究责任人的责任。”

安德松表示：“瑞典将继续坚定不移地支持乌克兰。我国政府不久将提出进一步的全面援助计划，以加强乌克兰的复原力。乌克兰越强大，我们其他人就越安全。”