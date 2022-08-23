日本议员团与蔡英文会谈触及区域安全及高铁车厢采购议题

台湾/日本

蔡英文贴出这套照片说，在今天的会议上，古屋主席用台语重复了安倍前首相说的"台湾有事就是日本有事"这句话，“让我非常感动!”2022年8月23日

台湾总统蔡英文今天在总统府接见「日华议员恳谈会」会长古屋圭司众议员访问团时指出，台湾一旦遭到侵略，对民主价值、对整个印太区域，都将造成巨大冲击；她强调，台日是安全攸关的伙伴，应持续深化合作，确保区域和平稳定。

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蔡英文致词时指出，她非常怀念台湾的好朋友、日本前首相安倍晋三，安倍生前，担任日华议员恳谈会的顾问，今年三月她与安倍的视讯会谈，就是出自恳谈会的安排；当时安倍再次强调，台湾有事等同日本有事以及日美同盟有事，她藉这个机会，再次感谢安倍对台日关系与国际民主社会的贡献。

蔡英文说，从今年初俄罗斯入侵乌克兰，到近期中国在台海周边频繁的军事演习，威胁整个印太区域的稳定。面对威权主义的扩张与挑衅，需要国际社会携手合作因应，台湾一旦遭到侵略，对民主价值、对整个印太区域，都将造成巨大的冲击。

她指出，台日共享民主自由价值，是安全攸关的伙伴，应该持续深化合作，共同确保区域的和平及稳定。她相信，有日华议员恳谈会的协助，台湾与日本的伙伴关系会愈来愈深厚。恳谈会的成员横跨日本各党派，有超过260位国会议员，具有非常大的影响力。

古屋圭司则向蔡英文提到台湾高铁的车厢采购案，他告诉蔡英文，日本新干线的设计制造是以用户的安全为最优先考虑，技术世界一流；台湾高铁是台日两国之间坚固友谊的具体象征，未来台日更要携手合作，日本也会对台湾高铁持续做出贡献。

古屋圭司也向蔡英文当面提到，台湾海峡的和平稳定，不仅攸关日本的安全保障，也是国际社会安全稳定的重要基础。

他说，跟俄罗斯侵略乌克兰的情形如出一辙，中国以美国众议院议长访台为借口，朝日本专属经济海域发射飞弹。中国威吓的作法，对于共享自由、民主、法治、人权等普世价值的日本与台湾人，是绝对无法接受的事。必须全力阻止中国企图改变现状的这些作法。

古屋圭司昨天拜会台湾行政院时，也曾向院长苏贞昌当面表示，台湾高铁的车厢采购案虽然是民间企业协商的问题，但现在到了要做决定的时刻，台湾高铁是台日合作最具体的象征，希望台湾相关人士和政府部门能从旁协助，给予辅导，以顺利解决，日方愿提供技术给台湾。#