日首相指示阁僚继续实施对俄制裁 波兰总统：乌克兰的所有领土必须得到解放

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随着俄乌战争即将在周三进入6个月，日本首相岸田文雄8月23日召集相关阁僚等以及省厅干部在官邸开会。他下达指示，要求继续与七国集团（G7）合作实施对俄罗斯的制裁和对乌克兰的支援。此外，波兰总统杜达（Andrzej Duda）当天再次到访乌克兰首都基辅，并与泽连斯基总统会面。杜达强调，“不言而喻，克里米亚属于乌克兰”。他并表示：“我想对乌克兰人民对其祖国所表现出的非凡的英雄主义表示极大的敬意。我希望他们坚信波兰的强大支持，波兰人与他们在一起，并将支持他们直到战斗的最后一日。”

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据共同社报导，岸田周二在会议上还要求在日侨的保护、日本防卫体制的确保和能源的稳定供应方面做到万无一失。他因感染新冠而在公邸疗养，以线上方式出席了会议。

日本内阁官房长官松野博一在记者会上介绍称，鉴于俄乌冲突长期化和内阁改组后工作交接，会议确认了对现状的认识。他强调：“将继续保持高度紧张去收集信息，政府团结一致进行应对。”

松野再次谴责进攻乌克兰对国际秩序的根基构成威胁。他就俄罗斯多次发出核威胁的状况表示：“对于在进攻乌克兰时使用核武器的可能性深感忧虑。”

报导指，日本防卫大臣滨田靖一会后在防卫省接受采访时称：“凭借实力单方面改变现状的做法在印度太平洋地区也可能发生。为守护国民的生命与和平的生活，将从根本上强化我国的防卫力。”据悉，日本外相林芳正、财务相铃木俊一、经济产业相西村康稔也出席了会议。

此外，杜达和泽连斯基在基辅讨论了在战争中对乌克兰目前和未来的援助。杜达说：“今天，乌克兰正在为捍卫其独立而战，在俄罗斯的侵略面前捍卫乌克兰国家的完整性。”

杜达补充说：“（俄罗斯的侵略）并不是从2月24日开始的，而是在2014年，随着俄罗斯对乌克兰的攻击，事实上，它开始占领卢甘斯克和顿涅茨克。但是，最重要的是，侵略是从俄罗斯占领克里米亚开始的。”

当天晚些时候，杜达在“克里米亚平台峰会”上发言时提到了莫斯科在2014年入侵并吞并的克里米亚，宣称“克里米亚属于乌克兰”，并补充说这“不言而喻”。

杜达向参会者表示：“我们中的许多人必须对过去一年发生的事情进行良心检查。”他补充说：“许多国家事实上同意对克里米亚的占领，难道没有向俄罗斯发出错误的信号吗？”

杜达还强调，不可能与俄罗斯恢复“一切如常”。他说，乌克兰“必须恢复到俄罗斯入侵之前的状况”，“所有被俄罗斯占领的地区都必须得到解放”。杜达重申：“波兰是你们的支持者、盟友，是所有希望寻求庇护的乌克兰家庭和儿童的家。”