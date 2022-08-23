欧洲纪念专制极权受害者 冯德莱恩:乌克兰人正献出生命

欧洲极权专制受害者纪念日

欧盟委员会主席冯德莱恩8月23日说，今天，我们纪念极权主义政权的受害者。我们被那些当年挺身反抗不公正的人所鼓舞，我们支持今天这样做的人，因为战争的恐怖又在欧洲出现。乌克兰人正在为保护我们联盟赖以建立的价值观，献出他们的生命。

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为了纪念全欧洲所有极权主义和专制政权受害者纪念日，欧盟委员会主席冯德莱恩发表以下声明：

8月23日，我们纪念欧洲和其他地区的极权主义和独裁政权的受害者。今天，在《莫洛托夫-里宾特洛甫条约》（Molotov-Ribbentrop）签署83周年之际，这个日子具有特殊的意义。今年，普京将战争的恐怖再次带到欧洲，同时提醒人们不能将和平视为理所当然。

冯德莱恩说，过去的痛苦记忆不仅仅是遥远的回忆，它在俄罗斯对乌克兰的非法和无理的战争中找到了回音。我们被那些当时挺身反抗不公正的人的勇气所鼓舞，我们对今天被迫再次这样做的许多男人和女人表示尊重和支持。乌克兰人民正在为保护我们联盟赖以建立的价值观而献出自己的生命。

这份声明说，今天，我们比以往任何时候都更加团结一致，反对俄罗斯国家控制的宣传，这种宣传歪曲历史，散布阴谋，惩罚那些反对者。我们将坚定不移地继续我们的工作，打击虚假信息。而且我们将确保那些反对极权主义的人们不被遗忘。

这一天也提醒我们，欧洲的建立是为了保护和平，为了促进民主和法治，为了确保对普世权利和自由的保护。我们的联盟是为我们欧洲人创建的，以引导我们远离战争和压迫。而摆脱极权主义和独裁主义是欧洲联盟的核心，它建立在和平、法治和民主的基础上。

冯德莱恩保证说，“我们将继续团结一致，为这些基本价值观而战。我们将继续与乌克兰站在一起，无论需要多长时间。我们不会休息，直到你们胜利”。

背景

自2009年以来，为所有极权主义和独裁政权受害者举办的欧洲范围的纪念日是一个保持对受害者记忆的机会。

欧盟委员会支持全欧洲的有关项目，这些项目涉及极权主义罪行的历史，并鼓励举行纪念活动。

基于2014-2020年的欧洲公民方案而来的“公民、平等、权利和价值观”新计划，支持追溯极权主义政权，特别是纳粹主义，法西斯主义、斯大林主义和共产主义极权主义政权原因的纪念活动。