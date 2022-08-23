波兰总统访基辅 重申坚决支持乌克兰

波兰/乌克兰

波兰总统安杰伊·杜达（Andrzej Duda）在8月23日乌克兰独立日的前一天来到基辅，与乌克兰总统沃洛季米尔-泽连斯基举行会谈。他重申波兰帮助乌克兰抵抗俄罗斯入侵的决心，并要让莫斯科受到相应制裁。

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乌克兰边防局今天周二在电报群发布一段视频显示了波兰总统杜达乘火车抵达，在车站受到迎接"的场面，写道：波兰总统杜达已经抵达基辅（......），我们欢迎我们的朋友来到首都！"

法新社说，波兰总统杜达这次对乌克兰的访问是"克里米亚平台"的一部分，该平台在2月24日俄罗斯入侵乌克兰之前就存在，是乌克兰及其总统泽连斯基的一项外交倡议，被设计为一个国际协调和协商机制，以结束俄罗斯对克里米亚的占领。

波兰总统府的负责人帕维尔-斯洛特（Pawel Szrot）今天在新闻发布会上表示：两国的"总统们肯定会讨论波兰如何能够提供帮助，包括在政治上，以说服其他国家向乌克兰提供并继续提供支持。

该负责人说，华沙将坚持以"坚决的限制措施"制裁莫斯科，要让俄罗斯公民"了解（他们的）国家犯下的严重侵略行为"。

他补充说："杜达总统也相信，所有西方国家、欧盟、北约必须团结一致地采取行动。

法新社这个电稿说，波兰和波罗的海国家一样，是欧盟国家中对乌克兰最有力的支持者，也是俄罗斯最大的批评者，与此相反，德国和法国的立场有时更加谨慎，受到基辅的批评。